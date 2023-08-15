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Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı…

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ya Çok Seversen dizisinin merakla beklenen 7’nci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Türkiye ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen dizinin tanıtımına Ateş ve Leyla’nın el ele basının karşısına çıktığı anlar damga vuruyor.

Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-08-2023 20:58

Yayınlandığı ilk bölümden beri birçok ülkede takip edilen ve sosyal medya gündemlerinden inmeyen Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Ya Çok Seversen’in yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı. Perşembe akşamı sevenleriyle buluşacak dizinin 7’nci bölüm tanıtımında Füsun’un Leyla’yı kendisi için çalışması konusunda tehdit etmesi Leyla’yı Ateş konusunda gittikçe köşeye sıkıştırıyor. Tanıtımın sonunda davetten basının karşısına Ateş ve Leyla’nın el ele çıkması ile Ateş’in Leyla kim sorularına “Leyla, Sevgilim…” demesi yeni bölümde yaşanacak romantik anların sinyallerini veriyor.

 

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

 

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...      

 

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