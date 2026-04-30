X’teki İddialar Ortalığı Karıştırdı: Yasemin Yürük Küplere Bindi!

Yasemin Yürük, cinsel kimliği hakkındaki yalan haberlere "Dava açıyorum" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyayı ikiye bölen tartışmanın tüm detayları burada!

X’teki İddialar Ortalığı Karıştırdı: Yasemin Yürük Küplere Bindi!
Yayın Tarihi : 30-04-2026 12:48

Yasemin Yürük, son dönemde sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan iddialara karşı sessizliğini bozdu. Bir dönemin efsane müzik grubu Hepsi ile tanınan ünlü isim, kişisel haklarına saldırı olarak nitelendirdiği bir paylaşıma çok sert bir karşılık verdi. Özellikle The Traitors yarışmasındaki başarısıyla gündemde olan Yürük, bu kez hukuki süreç başlatacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

X Platformunda Tansiyon Yükseldi

Popüler sosyal medya mecrası X üzerinde faaliyet gösteren bir hesabın, Yasemin Yürük’ün cinsel kimliği hakkında yaptığı paylaşım krizin fitilini ateşledi. İddiaya konu olan haberin yayılmasıyla birlikte ünlü sanatçı duruma anında müdahale etti. Paylaşımı yapan hesaba doğrudan yanıt veren Yürük, bilginin tamamen asılsız olduğunu dile getirdi. Haberin derhal kaldırılmaması durumunda adli mercilere başvuracağını belirten sanatçı, bu duruma olan öfkesini gizlemedi.

Sosyal Medya Kullanıcıları İkiye Bölündü

Ünlü ismin "Dava açıyorum" çıkışı, dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı. Takipçilerinin bir kısmı, kişisel hayat hakkında yalan haber yapılmasının kabul edilemez olduğunu savunarak Yürük’e destek verdi. Ancak diğer taraftan, Yürük’ün tepkisini gösterme biçimi ve kullandığı sert ifadeler bazı kesimler tarafından eleştirildi. Bu eleştiriler, gösterilen tepkinin homofobik bir yaklaşım içerip içermediği konusunda yoğunlaştı. Bu durum, sosyal medyada geniş çaplı bir fikir ayrılığına neden oldu.

Geçmişten Günümüze Yasemin Yürük

Hepsi grubunun dağılmasının ardından uzun süre sessiz kalan Yasemin Yürük, son yıllarda spora olan tutkusu ve ekran projeleriyle ön plana çıkıyordu. Magazin dünyası, genellikle grup üyeleri arasındaki buzların eriyip erimediğini takip ederken, bu son gelişme gündemin yönünü tamamen değiştirdi. Sanatçının hukuki hamlesi, dijital platformlardaki bilgi kirliliği ve magazin haberciliği üzerine yeni bir tartışma başlattı. Gözler şimdi ilgili hesabın atacağı geri adıma ve Yürük’ün yapacağı olası yeni açıklamalara çevrildi.

