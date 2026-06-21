Kıraç’ın Yeni Hayatı Ortaya Çıktı! Şaşırtan Sözler

Şarkıcı Kıraç konser maratonunun arasında kendine kısa bir mola verip doğaya kaçtı. Yoğun sahne temposundan bunaldıkça soluğu karavanında alan sanatçı bu aralar daha çok kamp yaparak vakit geçiriyor.

Etiler’de basın mensuplarıyla konuşan Kıraç “Konserden konsere gidiyoruz, repertuvarları da sürekli değiştiriyoruz” diyerek işin yoğunluğunu anlattı ama bir yandan da bu tempodan şikayetçi olmadığını hissettirdi.

Karavan Hayatı Ona İyi Gelmiş

Kıraç’ın en dikkat çeken tarafı ise son dönemde karavan hayatına iyice alışması oldu. Doğayı sevdiğini sık sık dile getiren sanatçı boş kaldıkça karavanıyla yollara düşüyor.

“Karavanım var, onunla gidiyoruz, bazen kamp yapıyoruz” sözleriyle bu yaşam tarzını ne kadar benimsediğini de açıkça anlattı. Özellikle şehirden uzaklaşıp doğada vakit geçirmek ona resmen ilaç gibi gelmiş.

Salda Gölü Detayı Dikkat Çekti

Sanatçının en çok hoşuna giden yerlerden biri de Salda Gölü olmuş. Orada konser için bulunduklarını ve biraz da olsa kalma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Kıraç o anları oldukça keyifli bir deneyim olarak anlatıyor. Kısa süreli de olsa doğayla iç içe olmak onun için sahne stresini ciddi şekilde azaltmış gibi görünüyor.

Doğum Gününde Sürpriz Mutluluk

Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren Kıraç doğum gününde de güzel bir sürprizle karşılaşmıştı. Eşi Ayşe Şule Bilgiç’in hazırladığı özel kutlama sanatçıyı oldukça mutlu etmiş.

Hediye edilen minik araba ise hem yüzünü güldürmüş hem eğlenceli anlara sahne olmuştu. Bu anlar sosyal medyada da kısa sürede ilgi görmüştü.

Hem Sahne Hem Doğa Dengesi

Kıraç aslında bir yandan sahneye yetişmeye çalışırken diğer yandan da doğadan kopmamaya özen gösteriyor. Kendi anlatımına göre bu denge onun için oldukça önemli.

“İnanılmaz heyecanlıyım, her gün mutlaka onunla geziyorum” sözleri de aslında bu yeni yaşam tarzını ne kadar benimsediğini özetliyor. Hem müzik hem doğa artık onun hayatında yan yana yürümeye başlamış gibi görünüyor.