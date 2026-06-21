Dua Lipa Evliliğine Burcu Özberk’ten Olay Yorum

Dua Lipa özel hayatıyla yine gündemin tam ortasına oturdu. Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Callum Turner ile sessiz sakin bir şekilde evlendiği ortaya çıktı. Gösterişli törenler yerine oldukça sade bir nikah tercih eden çift Londra’daki Old Marylebone Town Hall’da dünyaevine girdi.

Törene sadece çok yakın çevreden birkaç kişinin katıldığı oldukça küçük ve samimi bir organizasyon yapıldığı öğrenildi.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Dua Lipa evlilik haberini ve nikah karelerini Instagram hesabından paylaşınca kısa sürede sosyal medya adeta karıştı. 88 milyondan fazla takipçisi olan ünlü şarkıcının paylaşımları milyonlarca beğeni aldı.

Hayranları hem şaşkın hem mutlu yorumlar yaparken dünya basınında da haber geniş yer buldu.

Burcu Özberk’ten Esprili Tepki

Bu romantik haber Türkiye’de de karşılık buldu. Ünlü oyuncu Burcu Özberk Dua Lipa’nın nikah fotoğraflarını görünce olayı kendi tarzında yorumladı. Uzun süredir bekâr olmasıyla sık sık esprili paylaşımlar yapan Özberk yine kendini tiye alan bir gönderiyle gündeme geldi.

Özberk Dua Lipa’nın fotoğraflarını paylaşarak altına oldukça esprili bir not düştü. “Kitabı yok ki okuyalım, sınavı yok ki çalışalım…” sözleriyle evlilik konusundaki belirsizliği mizahi bir dille anlattı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından “bekârlığın ortak sesi” şeklinde yorumlandı.

Sosyal Medyada Kahkaha Etkisi

Burcu Özberk’in bu samimi ve eğlenceli çıkışı takipçilerini güldürdü. Birçok kişi onun bu doğal ve esprili tavrına yorumlar yaparak destek verdi. Dua Lipa’nın evlilik haberi romantik bir gündem yaratırken Burcu Özberk’in paylaşımı olaya tamamen farklı ve eğlenceli bir boyut kattı.

Magazin Dünyasında İki Farklı Hikâye

Bir yanda dünya yıldızının mutlu evliliği diğer yanda kendi haline gülerek tepki veren bir oyuncu... İki farklı hikâye aynı gün sosyal medyada yan yana gelince ortaya oldukça konuşulan bir gündem çıktı.

Kısacası hem Dua Lipa’nın evliliği hem Burcu Özberk’in esprili yorumu magazin dünyasında günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.