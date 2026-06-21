Gamze Erçel’den Sürpriz Video! Caner Yıldırım'ın Şaşkınlığı

Gamze Erçel ikinci bebeğini beklediğini sürpriz bir video ile duyurdu. Eşi Caner Yıldırım’ın şaşkın anları ve Hande Erçel detayı sosyal medyada ilgi gördü

Gamze Erçel’den Sürpriz Video! Caner Yıldırım'ın Şaşkınlığı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 19:04

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ikinci bebeğini beklediğini duyurarak sosyal medyada büyük bir sevinç yarattı. Eşi Caner Yıldırım ile birlikte verdikleri bu güzel haber kısa sürede binlerce tebrik mesajı aldı.

Çiftin zaten Mavi adında bir kızları vardı. Şimdi ailelerinin büyüyecek olması takipçileri tarafından da büyük bir mutlulukla karşılandı.

En Doğal Anlar Kameraya Yansıdı

Gamze Erçel hamilelik haberini eşi Caner Yıldırım’a söylediği o anları da paylaşınca olay daha da tatlı bir hale geldi. Tamamen doğal, hazırlıksız ve duygusal anlar sosyal medyada çok ilgi gördü.

Caner Yıldırım’ın şaşkınlığı ve bir anda yaşadığı mutluluk videoyu izleyen herkesi gülümsetti.

“Artık Dört Kişiyiz” Notu Dikkat Çekti

Gamze Erçel müjdeli haberi paylaşırken “Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz” ifadelerini kullandı. Bu cümle bile tek başına sosyal medyada duygusal bir etki yarattı.

Eşi Caner Yıldırım da “Biz küçük ama kocaman bir aileyiz” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Hande Erçel Detayı Videoya Renk Kattı

Videoda en çok konuşulan detaylardan biri de Hande Erçel oldu. Erçel’in ablasının o özel anlarını kameraya alması izleyenlerin yüzünü güldürdü.

O anlarda arka planda yaşanan tatlı telaş ve samimi aile ortamı videoyu daha da doğal ve sıcak hale getirdi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Paylaşılan video kısa sürede binlerce kez izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler ailenin samimi ve doğal haline özellikle vurgu yaptı.

Hem bebek haberi hem o içten anlar magazin gündeminde günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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