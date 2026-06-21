İsmail Altunsaray Trafikte Saldırıya Uğramıştı! Saldırgan Tutuklandı

Ankara’da İsmail Altunsaray trafikte saldırıya uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü tutuklandı araç trafikten men edildi.

İsmail Altunsaray Trafikte Saldırıya Uğramıştı! Saldırgan Tutuklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 19:28

Ankara’da sevilen halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray trafikte yaşanan bir yol verme tartışması yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Evine giderken başka bir sürücüyle tartışmaya giren sanatçı kısa sürede tehdit ve darp girişimiyle karşı karşıya kaldı. Olayın büyümesiyle birlikte çevredeki sürücüler de duruma tepki gösterdi ve olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal Medyada Büyük Tepki Oluştu

Yaşanan saldırı görüntüleri ve iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar olaya büyük tepki gösterirken güvenlik güçleri de hızla harekete geçti. Tepkilerin artmasıyla birlikte Ankara Emniyeti olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen sürücü K.Ü.Ö.’yü kısa sürede tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sürücü hakkında “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” gibi ciddi suçlardan işlem başlatıldı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ciddiyeti nedeniyle adli sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Trafikten de Men Edildi

Şüpheliye sadece adli değil idari yaptırımlar da uygulandı. Ehliyetine 60 gün el konulurken olayda kullanılan araç da trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye para cezası da kesildi.

Sanatçının Sağlık Durumu İyi

Yaşanan korku dolu olayın ardından İsmail Altunsaray’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sanatçının olaydan büyük bir fiziksel zarar görmediği ancak yaşadığı olaydan dolayı oldukça etkilendiği ifade edildi. Adli süreç ise tüm yönleriyle devam ediyor.

Benzer Haberler
Taha Tayfur Anlattı! Babası Ferdi Tayfur'un Son Nasihati Şoke Etti Taha Tayfur Anlattı! Babası Ferdi Tayfur'un Son Nasihati Şoke Etti
Gizem Karaca’dan Eşine Olay Babalar Günü Sürprizi! Gizem Karaca’dan Eşine Olay Babalar Günü Sürprizi!
Özlem Ada Şahin’den Eşine Aşk Dolu İtiraf! Özlem Ada Şahin’den Eşine Aşk Dolu İtiraf!
Hande Ünsal Üzerinde Seda Sayan Etkisi: Hande Ünsal Üzerinde Seda Sayan Etkisi: "Hemen Evleniyorum"
İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada'dan Duygusal Paylaşım İbrahim Tatlıses'in Kızı Elif Ada'dan Duygusal Paylaşım
Şok Görüntü! Semiramis Pekkan Denizde Böyle Yakalandı Şok Görüntü! Semiramis Pekkan Denizde Böyle Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
  • 20-06-2026 10:00

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!