İsmail Altunsaray Trafikte Saldırıya Uğramıştı! Saldırgan Tutuklandı

Ankara’da sevilen halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray trafikte yaşanan bir yol verme tartışması yüzünden korku dolu anlar yaşadı. Evine giderken başka bir sürücüyle tartışmaya giren sanatçı kısa sürede tehdit ve darp girişimiyle karşı karşıya kaldı. Olayın büyümesiyle birlikte çevredeki sürücüler de duruma tepki gösterdi ve olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal Medyada Büyük Tepki Oluştu

Yaşanan saldırı görüntüleri ve iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar olaya büyük tepki gösterirken güvenlik güçleri de hızla harekete geçti. Tepkilerin artmasıyla birlikte Ankara Emniyeti olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen sürücü K.Ü.Ö.’yü kısa sürede tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sürücü hakkında “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” gibi ciddi suçlardan işlem başlatıldı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ciddiyeti nedeniyle adli sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Trafikten de Men Edildi

Şüpheliye sadece adli değil idari yaptırımlar da uygulandı. Ehliyetine 60 gün el konulurken olayda kullanılan araç da trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye para cezası da kesildi.

Sanatçının Sağlık Durumu İyi

Yaşanan korku dolu olayın ardından İsmail Altunsaray’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sanatçının olaydan büyük bir fiziksel zarar görmediği ancak yaşadığı olaydan dolayı oldukça etkilendiği ifade edildi. Adli süreç ise tüm yönleriyle devam ediyor.