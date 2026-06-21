Ömer Danış İçin Endişe Büyüyor! Son Durum Şoke Etti

90’ların sevilen ismi Ömer Danış’ın sağlık durumuyla ilgili üzen haber geldi. Uzun süredir diyabetle mücadele eden sanatçının son durumu endişe yarattı.

Ömer Danış İçin Endişe Büyüyor! Son Durum Şoke Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 18:54

90’lı yılların unutulmaz seslerinden biri olan Ömer Danış’tan maalesef üzücü bir haber geldi. “Köyümün Yağmurları”, “Şerefsiz” ve “Alacağım” gibi şarkılarla tanınan sanatçı uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Özellikle diyabet hastalığının ilerlemesi, sanatçının hayatını oldukça zorlaştırmış durumda. Daha önce de hastaneye kaldırıldığı ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.

Damar Tıkanıklığı Ciddi Sorun Yarattı

Edinilen bilgilere göre Ömer Danış’ın diz altındaki ayağını besleyen damarlarda ciddi tıkanıklık oluştu. Bu durum zamanla kangrene yol açtı ve sağlık sürecini daha da ağırlaştırdı.

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte doktorlar müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Uzun ve zorlu bir tedavi süreci başladığı ifade ediliyor.

Ameliyat Sonrası Üzücü Gelişme

Sanatçıyla ilgili en son gelişmeyi ise ses sanatçısı Onur Akay paylaştı. Yapılan operasyonlar sayesinde ayağın büyük kısmının kurtarıldığı ancak ne yazık ki ayak parmaklarının kesilmek zorunda kaldığı açıklandı.

Bu gelişme hem sanat camiasında hem sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Çünkü Danış’ın sağlık mücadelesi zaten uzun zamandır yakından takip ediliyordu.

Maddi Zorluk İddiası da Gündemde

Açıklamalarda sadece sağlık durumu değil maddi sıkıntılar da dikkat çekti. Üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle Ömer Danış’ın ekonomik olarak da zor bir süreçten geçtiği iddia edildi.

Yakın çevresinden gelen bilgilere göre sanatçının şu an sahneye çıkamadığı ve bu durumun da gelirini etkilediği konuşuluyor.

Sevenlerinden Destek Bekliyor

Onur Akay yaptığı açıklamada sanatçının yardım beklediğini de dile getirdi. Daha önce Altınoluk’ta sahnede izlediğini belirten Akay, Danış’ın sahnelere dönmekte zorlandığını ifade etti.

Ömer Danış’ın yaşadığı bu zor süreç sevenlerini derinden üzerken sosyal medyada da birçok destek mesajı paylaşılmaya başladı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

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