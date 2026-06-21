Bodrum Kaosu Değil Eğlence! Daha 17’den Viral Manifest Videosu

Kanal D’nin gençlik dizisi Daha 17 yeni bölüm öncesi oyuncuların paylaştığı eğlenceli görüntülerle sosyal medyada baya konuşuldu. Oyuncuların set dışındaki halleri dizinin ciddiyetinden çok daha farklı bir atmosfer gösterdi ve izleyenleri direkt yakaladı.

Snap Eşliğinde Enerji Yükseldi

Paylaşılan klipte Manifest grubunun sevilen parçası “Snap” kullanıldı. Ritmi yüksek şarkı eşliğinde oyuncuların doğal rahat ve eğlenceli anları bir araya getirildi. Bu video kısa sürede yayılıp özellikle genç izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Görüntüler sadece oyuncularla değil çekildiği ortamla da dikkat çekti. Bodrum’un deniz manzarası ve yaz havası klibe ayrı bir enerji kattı. Sahne gibi değil de tatilde çekilmiş bir anı havası olması izleyicilerin daha çok hoşuna gitti.

Takipçiler Yorum Yağdırdı

Klibin paylaşılmasının ardından sosyal medyada yorumlar hızla arttı. İzleyiciler oyuncuların doğal ve samimi hallerini beğendiğini belirtirken “yeni bölüm daha da heyecanlı olacak” yorumları öne çıktı. Paylaşımın kısa sürede yayılması dizinin gündemini de yükseltti.

Yeni Bölüm İçin Heyecan Artıyor

Dizinin yeni bölümüne saatler kala yapılan bu paylaşım beklentiyi daha da yukarı taşıdı. Yapım ekibi ve oyuncuların bu tarz paylaşımlarla izleyiciyle bağ kurması, dizinin sosyal medya etkisini güçlendirdi.

Daha 17 Bu Akşam Ekranda

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Paylaşılan bu eğlenceli klip de bölüm öncesi izleyiciyi ekran başına kilitlemiş durumda.