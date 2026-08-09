Wilma Elles Ve Eşi Denizde Yakalandı! Kamerayı Görünce...

Wilma Elles eşi Mehmet Şah Çelik ve çocuklarıyla Çeşme’de tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, eşiyle denizde romantik anlar yaşarken görüntülendi.

Wilma Elles Ve Eşi Denizde Yakalandı! Kamerayı Görünce...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 13:16

Oyuncu Wilma Elles, eşi Mehmet Şah Çelik ve çocuklarıyla birlikte Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor. Yoğun tempodan biraz uzaklaşmak isteyen aile, önceki gün bir plajda objektiflere takıldı.

Günün tadını ailece çıkaran Elles, daha sonra eşiyle birlikte denize girdi. Çiftin sudaki keyifli halleri dikkatlerden kaçmazken, romantik anlar yaşamaları da objektiflere yansıdı.

Wilma Elles’in oldukça neşeli olduğu görülürken, tatilin tadını çıkardığı da her halinden belli oldu. Çeşme’nin denizinde serinleyen oyuncu, kameraları fark edince ise ortaya biraz farklı görüntüler çıktı.

Kameraları Fark Edince Denizi Bırakmadı

Wilma Elles’in görüntülendiğini fark etmesiyle birlikte denizden çıkmak yerine bir süre daha suda kalmayı tercih etmesi dikkat çekti. Neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıyan oyuncu, adeta deniz keyfini uzattı.

Eşi Mehmet Şah Çelik de bu sırada Elles’e eşlik etti. Çiftin birlikte denize girmesi ve keyifli halleri, tatilin romantik anlarından biri olarak kameralara yansıdı.

Ailece Çeşme’de vakit geçiren Elles ve Çelik’in plajdaki rahat tavırları da gözlerden kaçmadı. Özellikle Wilma Elles’in enerjik hali, tatilin oldukça keyifli geçtiğini gösterdi.

Ailece Tatilin Tadını Çıkarıyorlar

Wilma Elles ve avukat eşi Mehmet Şah Çelik, çocuklarıyla birlikte Çeşme’de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Ailenin plajda geçirdiği gün, sakin ve keyifli görüntülere sahne oldu.

Elles’in denizden çıkmak için acele etmemesi ise objektiflere takılan en dikkat çekici detaylardan biri oldu. Kameralara rağmen keyfini bozmayan oyuncu, eşiyle birlikte denizde vakit geçirmeye devam etti.

Çeşme tatilinde ailece güzel vakit geçiren Wilma Elles’in bu neşeli görüntüleri, yaz sezonunun magazin gündemine de renk kattı. Ünlü oyuncunun eşiyle sergilediği samimi ve romantik anlar da objektiflerden kaçmadı.

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