Didem Ceran Yine Bıçak Altında! Şimdi Sırada Kim Kardashian

Güney Kore’de iki kez yüzünü gerdiren Didem Ceran bu hafta yeni bir estetik işlem yaptıracağını açıkladı. Ceran “Kim Kardashian estetiği” dedi.

Didem Ceran Yine Bıçak Altında! Şimdi Sırada Kim Kardashian
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 14:59

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran estetik operasyonlarıyla bir kez daha gündemde. Güney Kore’de iki kez yüz germe operasyonu geçiren Ceran şimdi de yeni bir işlem yaptıracağını açıkladı.

Ceran, bu hafta yüzüne “Kim Kardashian estetiği” olarak adlandırdığı bazı uygulamaların yapılacağını söyledi. Yeni değişimi için oldukça heyecanlı olduğunu belirten fenomen, yaptığı açıklamayla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

15 Saatlik Zorlu Operasyon

Didem Ceran’ın estetik yolculuğu aslında birkaç yıl önce başladı. Ceran 2022’de yaptırdığı bazı işlemlerin ardından yüzünde oluşan deformasyonların gülüşünü ve yüz ifadesini etkilediğini anlatmıştı.

Bu durumu düzeltmek için daha kapsamlı bir operasyon geçirmeye karar veren Ceran 15 saat süren oldukça uzun bir ameliyat geçirdi. Operasyon sırasında yüzünde çeşitli işlemler yapılırken daha önce yaşadığı bazı sorunlara da müdahale edildi.

Ceran ameliyat sonrasında yüzündeki değişimi sosyal medya hesabından paylaşmış ve görüntüleri kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

“Kore’de Durum Bambaşkaydı”

Geçirdiği operasyonların ardından yaşadığı süreci de anlatan Ceran Türkiye’deki ameliyatının daha basit olduğunu ancak buna rağmen birkaç gün ciddi ağrı çektiğini söyledi.

Kore’deki operasyonun ise kendisi açısından çok farklı geçtiğini belirten Ceran, burada daha kapsamlı işlemler uygulandığını anlattı. Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting gibi işlemlerin yanı sıra daha önce sorun yaşadığı silikonla ilgili temizlik işlemi de yapıldığını ifade etti.

Şimdi Sırada Yeni İşlem Var

Peş peşe geçirdiği yüz germe operasyonlarının ardından Ceran yeni bir değişime daha hazırlanıyor. Bu hafta yüzüne çeşitli dokunuşlar yaptıracağını söyleyen Ceran özellikle “Kim Kardashian estetiği” olarak tanımladığı yöntemin uygulanacağını açıkladı.

Ceran “Çok heyecanlıyım. Kim Kardashian’ın Kore’ye gelme sebebi bu yöntemler. O yöntemler yüzüme uygulanacak. Bakalım…” diyerek yeni görünümü için merakını da dile getirdi.

Öte yandan daha önce estetik operasyonlarını yalnızca etkileşim amacıyla yaptırdığı yönündeki yorumlara tepki gösteren Ceran bu eleştiriler nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı.

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