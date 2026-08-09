Kerem Alışık’tan Annesi Çolpan İlhan’a Yürek Yakan Şiir

Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan’ı doğum gününde unutmadı. Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Çolpan İlhan 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Yaşasaydı bugün 90 yaşına girecekti.

Annesini her fırsatta sevgiyle anan Kerem Alışık, bu kez duygularını bir şiirle anlattı. Sosyal medya hesabından paylaştığı dizeler, annesine duyduğu özlemi ve sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

“İyi Ki Doğdun, İyi Ki Vardın”

Kerem Alışık’ın annesi için kaleme aldığı şiirde Çolpan İlhan’ın zarafeti, güzelliği ve hayatında bıraktığı iz ön plana çıktı. Alışık, annesini anlatırken oldukça özel benzetmeler kullandı.

Şiirin başında onu adeta bir Attila İlhan şiirinden çıkmış gibi tarif eden oyuncu, annesinin zarif görünüşünden ve derin bakışlarından söz etti. Çolpan İlhan’ın kendisi için ne kadar özel olduğunu anlatan Alışık’ın satırlarında özlem de sevgi de fazlasıyla hissedildi.

“Bizim Mis Kokulu Çolpan Yıldızımız”

Alışık annesini şiirinde “bizim mis kokulu Çolpan yıldızımız” diyerek andı. Onun ardından kalan özlemin hâlâ çok büyük olduğunu anlatan oyuncu annesinin sevgisinin ise hayatlarının en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Şiirin en duygusal bölümlerinden birinde Alışık annesine “İyi ki doğdun. İyi ki vardın. İyi ki varsın” sözleriyle seslendi. Aradan yıllar geçmesine rağmen annesine olan sevgisinin hiç azalmadığını da bu sözlerle göstermiş oldu.

"Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki. Elinde kaçak bir yağmurun Eylül'ü. Alnı ak. Yüzü pak. Kaşı kirpiği serin... Öylesine asil öylesine zarif. Gözleri çağlayandan derin. Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda... Gelincik çiçeği vardı saçlarında. Örümcek ağı gibi ince. Ana bağrı kadar temiz. Ah bizim mis kokulu Çolpan yıldızımız… Artık kalbimize bıçak gibi saplanan özlemin ile gezeriz. Sevgin varlığımızın en büyük kanıtı. İyi ki doğdun. İyi ki vardın. İyi ki varsın. Evimizin yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan’ı…”

Yeni Dizisiyle Ekrana Dönüyor

Kerem Alışık bir yandan annesini özlemle anarken bir yandan da yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncu eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenen “Haysiyet” dizisinde Sadık karakterini canlandıracak.

Çolpan İlhan’ın doğum gününde paylaştığı bu şiir ise Alışık’ın annesine duyduğu sevginin yıllar geçse de aynı kaldığını bir kez daha gösterdi.