Manifest Konserinde Şok! Bir Anda Sahneye Atlayıp Sarıldı

Manifest, Bodrum Gümbet Dolgu Alanı’nda verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu. Her şey normal şekilde devam ederken, bir izleyicinin yaptığı hareket bir anda bütün dikkatleri sahneye çevirdi.

Konser sırasında güvenlik önlemlerini aşan genç bir erkek, bir anda sahneye çıktı. Grup üyeleri ne olduğunu anlamaya çalışırken genç, doğrudan Hilal’in yanına yöneldi.

Bir Anda Sahneye Çıktı

Şarkının devam ettiği sırada sahnede ilerleyen genç, Hilal’e sarıldı ve ardından onunla fotoğraf çektirmek istedi. O anlarda Manifest üyelerinin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Konser alanındaki izleyiciler de yaşananları cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Bir anda ortaya çıkan bu beklenmedik görüntüler, konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Güvenlik görevlileri ise fazla vakit kaybetmeden sahneye çıkarak gence müdahale etti. Sahneye çıkan kişi kısa süre içinde güvenlik tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Konser Kaldığı Yerden Devam Etti

Yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından Manifest üyeleri yeniden performanslarına döndü. Olayın büyümesine izin verilmezken konser de kaldığı yerden devam etti.

Sahneye izinsiz çıkılması kısa süreli bir şaşkınlık yaratsa da gecenin genel havası bozulmadı. Grup, konser boyunca hayranlarıyla birlikte şarkı söylemeye ve eğlenmeye devam etti.

Esin Bahat’ın Doğum Günü Kutlandı

Konserde sadece sahneye çıkan izleyiciyle yaşanan olay konuşulmadı. Gecenin ilerleyen dakikalarında Manifest üyeleri için özel bir an da yaşandı.

Grup üyeleri, arkadaşları Esin Bahat’ın doğum gününü sahnede kutladı. Hayranların da eşlik ettiği kutlama, konserin daha keyifli anlarından biri oldu.

Böylece Bodrum’daki Manifest konseri, hem sahneye çıkan izleyici nedeniyle yaşanan kısa süreli hareketlilikle hem de doğum günü kutlamasıyla hafızalarda kaldı. Güvenliğin hızlı müdahalesi sayesinde olay büyümeden sona erdi ve grup konserine devam etti.