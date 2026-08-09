Arka Sokaklar’ın Pınar’ı Her Şeyi Bıraktı! Bakın Şimdi Nerede

Bir dönemin sevilen isimlerinden Pınar Aydın yıllardır ekranlarda görünmüyor. 2004 yılında “Akademi Türkiye” yarışmasıyla tanınan Aydın daha sonra “Arka Sokaklar” dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Aydın tam kariyerinin yükseldiği dönemde radikal bir karar aldı ve ekranlara veda etti. O günden beri gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ise merak ediliyor.

İstanbul’u Bırakıp Giresun’a Yerleşti

Pınar Aydın 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlendi. Evliliğinin ardından hayatında büyük bir değişikliğe giden Aydın, oyunculuğu bırakma kararı aldı.

Üstelik sadece ekranlardan değil İstanbul’un yoğun temposundan da uzaklaşmayı tercih etti. Eşiyle birlikte Giresun’a yerleşen Aydın, burada daha sakin ve kendi istediği gibi bir hayat kurdu.

Bir zamanlar televizyon ekranlarında sık sık gördüğümüz oyuncu artık kameralardan oldukça uzakta yaşıyor.

İki Oğluyla Huzurlu Bir Hayat

Pınar Aydın’ın şimdilerde hayatının merkezinde ailesi var. Eşi Harun Ovalıoğlu ve iki oğluyla birlikte Giresun’da sakin bir yaşam sürdüren oyuncu zaman zaman sosyal medya hesabından aile hayatından kareler paylaşıyor.

Özellikle çocuklarıyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşan Aydın bu paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Eski hayranları da oyuncunun yıllar içindeki değişimini yakından takip ediyor.

Hayranları Ekrana Dönmesini İstiyor

Pınar Aydın uzun süredir yeni bir projede yer almasa da sevenleri onu hâlâ unutmuş değil. Sosyal medya paylaşımlarının altında sık sık “Artık ekrana dönün” şeklinde yorumlar görmek mümkün.

Ancak Aydın şimdilik sakin aile hayatından memnun görünüyor. Bir dönem kariyerinin zirvesinde olan oyuncu, bugünlerde şöhretten uzak eşi ve iki oğluyla birlikte daha huzurlu bir hayat yaşamayı tercih ediyor.