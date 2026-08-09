Survivor’da Şok Yasak! Nagihan Karadere Her Şeyi Açıkladı

Survivor’a 5 kez katılan Nagihan Karadere yarışmada doğada bulunan yiyeceklerin bile yenmesinin yasak olduğunu açıkladı. Bu itiraf şaşkınlık yarattı.

Survivor’da Şok Yasak! Nagihan Karadere Her Şeyi Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 15:10

Survivor denince akla açlık, zorlu parkurlar ve günlerce süren mücadele geliyor. Ancak yarışmanın en zor taraflarından biri sadece bunlar değilmiş. Yıllardır Survivor’a katılan Nagihan Karadere, programda izleyenlerin pek bilmediği bir yasağı anlattı.

Survivor 2026’yı ikinci sırada tamamlayan Nagihan, Sibel Arna’nın YouTube programına konuk oldu. Tam beş kez Survivor deneyimi yaşayan Karadere, yarışmada yaşadığı zorlu günleri anlatırken ilginç bir detayı da paylaştı.

Doğada Bulduğunu Bile Yiyemiyorsun

Nagihan’ın anlattığına göre yarışmacıların doğada bulduğu bazı yiyecekleri tüketmesi de yasak. İlk duyulduğunda kulağa oldukça şaşırtıcı gelen bu kural, özellikle açlıkla mücadele eden yarışmacılar için işleri daha da zorlaştırıyor.

Karadere, bu durumu anlatırken tatlı patatese benzeyen bir kökten bahsetti. Doğada karşılarına çıkan bu yiyeceği bulduklarını ancak yemelerine izin verilmediğini söyledi.

Nagihan, “Aslında doğada bulduğumuz şeyleri yememiz de yasak. Mesela patates…” diyerek yarışmanın perde arkasında izleyicilerin pek farkında olmadığı bir kuralı gözler önüne serdi.

Açlıktan Bırakma Noktasına Geldi

Bu sezon yarışmanın kendisi için özellikle zor geçtiğini anlatan Nagihan, açlık konusunda oldukça zorlandığını da gizlemedi.

Buldukları yiyecekleri yiyememenin yarışmacılar açısından büyük bir sıkıntı olduğunu söyleyen Karadere, yaşadığı açlık nedeniyle zaman zaman yarışmayı bırakmayı bile düşündüğünü açıkladı.

Özellikle doğada yiyecek bulmanın mümkün olduğu anlarda bile bunları tüketememek, açlıkla mücadeleyi daha da ağırlaştırıyor.

“Ölene Kadar Giderim”

Tüm bu zorluklara rağmen Survivor sevgisinden vazgeçmeyen Nagihan, yarışmaya olan bağlılığını da açıkça dile getirdi. Beş kez Survivor’a katılan Karadere, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen bu macerayı çok sevdiğini söyledi.

Hatta sözleriyle bu tutkuyu net şekilde ortaya koydu: “Ölene kadar giderim.”

Nagihan’ın anlattığı bu yasak ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Survivor izleyicileri, yıllardır ekranlarda gördükleri yarışmanın bu bilinmeyen kuralını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

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