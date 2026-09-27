Wilma Elles Gaziantep’e Öyle Alıştı ki! Bakın Ne Yapıyor

Wilma Elles başrolünde yer aldığı “Rafıklar” dizisinin çekimleri için bir süredir Gaziantep’te. Şehre ve set hayatına iyice alışan oyuncu burada geçirdiği günlerin kendisinde bıraktığı değişimi anlattı. Öyle ki Elles artık günlük hayatında bile Gaziantep şivesiyle konuşmaya başladığını söyledi.

Gaziantep Şivesi Hayatına Girdi

Gaziantep’te çekimlere devam eden Wilma Elles yöreye kısa sürede alışmış gibi görünüyor. Oyuncu dizinin kendisine sadece yeni bir rol değil aynı zamanda farklı bir konuşma tarzı da kazandırdığını anlattı.

Elles günlük yaşamında da Gaziantep şivesini kullanmaya başladığını söyleyerek “Günlük hayatımda da Gaziantep şivesiyle konuşmaya başladım” dedi. Bu sözleriyle sete ne kadar adapte olduğunu da göstermiş oldu.

Baklavayı Yemeyi de Öğrendi

Gaziantep denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan baklava da Wilma Elles’in hayatına girmiş durumda. Ünlü oyuncu baklavanın nasıl yenileceğini bile öğrendiğini söyledi.

Ama Elles’in Gaziantep macerasındaki en dikkat çeken detay kebap oldu. Oyuncu “Güne kebapla başlıyorum” diyerek bölgenin mutfağına ne kadar hızlı alıştığını esprili bir şekilde anlattı. Görünen o ki Gaziantep mutfağı Elles’in günlük rutininde şimdiden önemli bir yer edinmiş.

Yöresel Kıyafetlere de Isındı

Wilma Elles dizideki karakteri için hazırlanan yöresel kombiniyle de objektiflerin karşısına geçti. Kıyafetiyle oldukça farklı bir görüntü veren oyuncu bu tarzı da sevmiş olacak ki dikkat çeken bir yorum yaptı.

Elles yöresel kıyafetlere alışması halinde İstanbul’da da böyle giyinebileceğini söyledi. Yani Gaziantep macerası sadece şive ve yemeklerle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

“Rafıklar”ın çekimleri devam ederken Wilma Elles’in bölgeye giderek daha fazla alışması da dikkat çekiyor. Oyuncunun Gaziantep’ten edindiği yeni alışkanlıklar ise sosyal medyada şimdiden merak konusu oldu.