Dilan Çiçek Deniz’den Evlilik Sinyali! Birkan Nasuhoğlu’nu Babasıyla Tanıştırdı

Dilan Çiçek Deniz’in özel hayatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaklaşık dört aydır müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile birlikte olan ünlü oyuncu ilişkisini bir adım daha ileri taşıdı. Deniz’in sevgilisini Antalya’da yaşayan babası Orhan Deniz ile tanıştırması evlilik iddialarını da yeniden gündeme getirdi.

Aşkı Aile Boyutuna Taşıdı

Birkan Nasuhoğlu ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayan Dilan Çiçek Deniz son dönemde mutluluğuyla da sık sık dikkat çekiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir ödül töreninde “Mutluluktan kilo aldım” diyerek aşk hayatının yolunda olduğunu söylemişti.

Şimdi ise çift cephesinde daha ciddi bir adım geldi. Deniz sevgilisi Birkan Nasuhoğlu’nu Antalya’da yaşayan babası Orhan Deniz ile buluşturdu.

Baba ile İlk Buluşma

Takvim’de yer alan habere göre gerçekleşen buluşmanın sıcak bir ortamda geçtiği öğrenildi. Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisini babasıyla tanıştırması doğal olarak magazin kulislerinin de dikkatini çekti.

Özellikle ilişkinin henüz yaklaşık dört aylık olması nedeniyle bu buluşma çiftin ilişkisi açısından önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Ancak taraflardan evlilik kararı geldiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Sosyal Medyadaki Detay Dikkat Çekti

Asıl dikkat çeken gelişme ise bu buluşmanın ardından yaşandı. Orhan Deniz ile Birkan Nasuhoğlu’nun sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başlaması iddiaları daha da hareketlendirdi.

Bu karşılıklı takip magazin dünyasında “babadan onay geldi” şeklinde yorumlandı. Böylece Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu’nun ilişkisinin evlilik yolunda ilerlediği yönündeki söylentiler daha fazla konuşulmaya başladı.

Şimdilik çift cephesinden düğün ya da nişan kararıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak sevgilinin babayla tanışması ve ardından gelen sosyal medya hamlesi aşkın ciddileştiğini düşündüren dikkat çekici bir gelişme oldu.