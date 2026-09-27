Kızılcık Şerbeti’nde Reyting Şoku! Zirveden Çakıldı

“Kızılcık Şerbeti” yeni sezonun ilk haftasında üç kategoride zirveye çıkmıştı. İkinci haftada reytingleri gerileyen dizi milli maçın ardından ikinci sırada kaldı.

Kızılcık Şerbeti’nde Reyting Şoku! Zirveden Çakıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 14:46

“Kızılcık Şerbeti” yeni sezona oldukça iddialı başlamıştı. 18 Eylül’de yayınlanan sezonun ilk bölümüyle Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında zirveye oturan dizi bir hafta sonra beklenmedik bir düşüş yaşadı. 140. bölümün reyting sonuçları geçen haftaya göre dikkat çekici bir gerilemeye işaret etti.

Bir Haftada Tablo Değişti

Yeni sezonun ilk bölümünde “Kızılcık Şerbeti” Total’de 5,86, AB’de 5,47, ABC1’de ise 6,31 reyting almıştı. Bu sonuçlarla üç kategoride de günün en çok izlenen yapımı olmuştu.

Ancak 25 Eylül Cuma akşamı yayınlanan 140. bölümde tablo değişti. Dizi Total’de 4,46, AB’de 4,55, ABC1’de ise 4,63 reyting elde etti. Yani üç kategoride de geçen haftaya göre düşüş yaşandı.

En Büyük Kayıp ABC1’de

İki haftanın rakamlarına bakıldığında en dikkat çekici gerileme ABC1 grubunda görüldü. Dizi bu kategoride 6,31’den 4,63’e düştü. Bu da yaklaşık yüzde 27’lik bir kayıp anlamına geliyor.

Total grubunda 5,86’dan 4,46’ya gerileyen dizinin düşüşü yaklaşık yüzde 24 olurken AB grubunda 5,47’den 4,55’e indi ve yaklaşık yüzde 17’lik bir gerileme yaşandı.

Zirveyi Milli Maça Bıraktı

25 Eylül akşamının reyting yarışında bu kez Türkiye-Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öne çıktı. Milli maç Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında birinci olurken “Kızılcık Şerbeti” üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.

Bu nedenle dizinin düşüşünde o akşam yayınlanan milli maçın etkisi de dikkat çekti. Geçen hafta tüm kategorilerde zirvede olan yapımın ikinci haftada ikinci sıraya gerilemesi ise yeni sezonun devamı için merak uyandırdı.

Hikâye de Yeniden Şekillendi

Beşinci sezona altı aylık zaman atlamasıyla başlayan dizide Ünal ailesindeki kayıpların ardından dengeler değişti. Kıvılcım ve Ömer cephesindeki gelişmeler de hikâyenin merkezinde kalmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda reytingler yeniden yükselişe geçecek mi?

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