Cansu Dere Ekranlara Dönüyor! Yeni Projesi Belli Oldu

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Cansu Dere sonunda setlere dönmeye hazırlanıyor. “Sıla”, “Ezel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Anne” ve “Sadakatsiz” gibi unutulmaz yapımlarda rol alan başarılı oyuncunun yeni projesi merak konusu olmuştu. Dere’nin peş peşe aldığı tekliflerin ardından hangi projeyi seçeceği beklenirken yeni adresi de belli oldu.

Teklif Üstüne Teklif Aldı

Cansu Dere özellikle “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı Asya Yılmaz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin ardından ekranlara ara veren oyuncu bu süreçte farklı projelerden birçok teklif aldı.

Ancak Dere’nin yeni projesi konusunda uzun süre sessiz kalması hayranlarının da merakını iyice artırdı. Sonunda beklenen haber geldi. Ünlü oyuncunun “Yasak Elma” dizisine imza atan yapım şirketiyle yeni projesi için anlaşma sağladığı öğrenildi.

Yeni Projenin Adı “Mavi Orkide”

İlk bilgilere göre Cansu Dere’nin ekranlara dönüş yapacağı yeni projenin adı “Mavi Orkide”. Nadir bulunan bir çiçekten esinlenen bu isim şimdiden merak uyandırırken dizinin konusu ve Dere’nin canlandıracağı karakter ise henüz netlik kazanmadı.

Yaklaşık dört yıl önce ekranlara veda eden oyuncunun yeniden setlere çıkacak olması özellikle eski projelerini takip eden hayranlarını da heyecanlandırdı.

Cansu Dere Denince Akla Gelen Projeler

Modellikle başladığı kariyerini oyunculukla sürdüren Cansu Dere yıllar içinde ekranların tanınan isimlerinden biri haline geldi. “Sıla”, “Ezel” ve “Anne” gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çeken oyuncu özellikle dram türündeki rolleriyle hafızalarda yer etti.

Şimdi ise gözler “Mavi Orkide”ye çevrilmiş durumda. Projenin oyuncu kadrosu konusu ve yayın tarihi açıklandıkça Cansu Dere’nin dönüşüyle ilgili detayların da netleşmesi bekleniyor.