Burcu Biricik Önce Ağladı Sonra Dansa Kalktı!

Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile birlikte Beyoğlu Asmalımescit’te geçirdiği gecede hem duygusal hem neşeli anlarıyla dikkat çekti. Mekânda bir süre gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncuyu eşi teselli etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Biricik’in havası tamamen değişti. Oyuncu dışarıda çiçek satan çocuklarla dans ederek geceyi keyifli bir şekilde tamamladı.

Bir Anda Duygusal Anlar Yaşadı

Burcu Biricik eşiyle birlikte mekânda oturduğu sırada bir anda duygulandı. Gözyaşlarını tutamayan oyuncunun o anlarında Emre Yetkin hemen eşinin yanında oldu ve onu sakinleştirmeye çalıştı.

Biricik’in neden böyle bir duygusallık yaşadığı ise mekân çıkışında gazetecilerin sorularıyla ortaya çıktı. Oyuncu ortada kötü bir durum olmadığını özellikle belirtti.

“Anneliğin Verdiği Bir Takım Duygular”

Basın mensuplarının kendisini üzgün ve ağlarken gördüklerini hatırlatması üzerine Burcu Biricik yaşadığı duygusallığın annelikle ilgili olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu “Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz” diyerek merak edilen duruma açıklık getirdi.

Yani Biricik’in gözyaşlarının altında herhangi bir sorun olmadığı tamamen annelikle gelen duygusal bir an yaşadığı anlaşıldı.

Gecenin Sonunda Yüzü Güldü

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Burcu Biricik’in keyfi yerine geldi. Mekândan çıktıktan sonra dışarıda çiçek satan çocuklarla karşılaşan oyuncu onlarla birlikte dans etmeye başladı.

Biricik’in neşeli halleri çevredekilere de renkli anlar yaşattı. Böylece geceye gözyaşlarıyla başlayan ünlü oyuncu dans ederek ve gülümseyerek noktayı koydu. Biricik’in kısa süre içinde duygusaldan neşeli moda geçmesi de gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.