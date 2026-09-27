Bianca Censori Los Angeles’ı Salladı! Tüm Gözler Ona Çevrildi

Kanye West’in eşi Bianca Censori yine kendine has tarzıyla magazin gündemine oturdu. Dünyaca ünlü rapçiyle birlikte Los Angeles’taki George Lucas Narrative Art Museum’un özel davetine katılan Censori kıyafetinden saçlarına kadar tüm bakışları üzerine çekti. Özellikle transparan kombini ve yeni saç rengi gecenin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Müze Ziyaretinde Tüm Gözler Ona Çevrildi

Kanye West ve Bianca Censori özel davet kapsamında müzeyi birlikte gezerken basın mensupları da çifti yakından takip etti. Kanye West daha sade bir görünüm tercih ederken Censori her zamanki gibi daha iddialı bir tarzla ortaya çıktı.

Ünlü isim siyah transparan halter yaka üstünü yüksek belli ve dar siyah taytla tamamladı. Topuklu ayakkabıları ve küçük kahverengi tüylü çantasıyla da görünümünü tamamlayan Censori alışılmışın dışındaki stilinden yine vazgeçmedi.

Transparan Kombini Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

Bianca Censori’nin kıyafet tercihi kısa sürede sosyal medyanın da gündemine geldi. Cesur görünümüyle dikkat çeken ünlü isim daha önceki sıra dışı kombinlerinde olduğu gibi yine objektiflerin odağındaydı.

Ancak bu kez Censori’nin görünümünde dikkat çeken tek detay kıyafeti değildi. Ünlü isim saçlarında yaptığı değişiklikle de herkesi şaşırttı.

Bu Kez Saç Rengiyle Şaşırttı

Daha önce siyah, kahverengi, platin sarısı ve pembe gibi farklı saç renklerini deneyen Censori bu kez açık çilek sarısını tercih etti. Kahküllü saç modeliyle objektiflerin karşısına çıkan ünlü ismin yeni imajı da kıyafeti kadar konuşuldu.

Kanye West ile evliliğinden bu yana sıra dışı tarzıyla sık sık gündeme gelen Censori Los Angeles’taki bu son görüntüsüyle de magazin dünyasında yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.