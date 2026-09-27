Hadise Milano’yu Salladı! Cesur Dekoltesi Olay Oldu

Hadise Milano Moda Haftası’nda yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İddialı sahne kostümleri ve kendine has tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı bu kez moda haftasındaki seçimleriyle adından söz ettirdi. Siyahlar içindeki görüntülerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Hadise kısa sürede takipçilerinin radarına girdi.

Siyah Kombiniyle Tüm Bakışları Üzerine Çekti

Moda haftası için tercih ettiği kombinle oldukça iddialı bir görünüm ortaya koyan Hadise siyah rengin güçlü havasını baştan aşağı yansıttı. Şarkıcının tercihinde dantel ve transparan detaylar ön plana çıktı.

Hadise siyah büstiyerini aynı renkte uzun bir etekle tamamladı. Özellikle derin dekoltesi ve eteğindeki transparan detaylar kombine cesur bir hava kattı. Şarkıcının bu tercihi sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başladı.

Detaylarıyla Dikkat Çeken Bir Stil

Hadise kombininin tamamlayıcı parçalarında da siyah renkten vazgeçmedi. Omuzlarına aldığı püsküllü siyah şal görünümüne hareket katarken siyah stilettolarıyla da tarzını tamamladı.

Uzun saçlarını doğal dalgalar halinde açık bırakan ünlü şarkıcı gösterişli küpeleriyle de dikkat çekti. Baştan aşağı siyah giyinen Hadise hem sade hem oldukça iddialı bir görünüm ortaya koydu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hadise’nin Milano Moda Haftası’ndan yaptığı paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özellikle son pozları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Özel hayatından sahne kostümlerine kadar tarzıyla sık sık konuşulan Hadise bu kez de moda haftasındaki seçimiyle gündeme oturdu. Cesur tarzını sosyal medya paylaşımlarına da taşıyan şarkıcı takipçilerinden gelen yoğun ilgiden memnun kaldı. Milano’daki görüntüleri Hadise’nin moda konusunda da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.