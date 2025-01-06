Wanda Nara'dan sürpriz hamle: Icardi'yi yeniden takibe aldı

Arjantinli yıldızla ilişkisi hakkında sık sık gündeme gelen Nara, ayrılık dedikodularını gölgede bırakacak bir hamleye imza attı. Ünlü isim, Icardi ile olan eski fotoğraflarını Instagram profilinde yeniden paylaşarak futbolcuyu yeniden takibe aldı.

Nara’nın bu hareketi, ikilinin ilişkilerine ikinci bir şans verdiği yönünde yorumlanırken, Icardi’nin Nara’yı hâlâ takip etmemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Wanda Nara, bir dönem adı aşk dedikodularına karışan L-Gante ile olan tüm fotoğraflarını da profilinden kaldırdı.

Bu sosyal medya hamleleri, çiftin hayranlarını heyecanlandırırken, Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ilişkilerinin geleceği konusunda yeni bir merak dalgası yarattı. İkiliden henüz bir açıklama gelmemiş olsa da bu sürpriz gelişme, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.