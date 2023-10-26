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Wanda Nara'dan Icardi itirafı: Tüm çocuklarımıza iPhone 15 aldı

Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin zorlu bir çocukluk dönemi geçirdiğini paylaşan eşi Wanda Nara, şu anda ise tüm çocuklar için en iyi şeyleri yapmaya çalıştığını ifade etti.

Wanda Nara'dan Icardi itirafı: Tüm çocuklarımıza iPhone 15 aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2023 12:22

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, futbolseverlerin büyük ilgisi altında. Icardi ve Wanda Nara'nın ilişkisi magazin dünyasında sık sık konuşuluyor. İkilinin sosyal medya paylaşımları da sıkça dikkat çekiyor.

Öte yandan, Wanda Nara'nın Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamalar gündemi meşgul ediyor. Nara, Icardi'nin mütevazı bir aileden geldiğini ve şu anda çocukları için en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

İşte Wanda Nara'nın ifadeleri:

"Mauro, çok mütevazı bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını anlattı. Yiyecek bulabilmek için avlanırlarmış. Bu nedenle çocukları için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Örneğin, İphone 15 piyasaya sürüldüğünde, hemen hepsine birer tane aldı. Mauro ile aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu uzun bir süre ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. Her zaman önceliğim olmuştur."

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