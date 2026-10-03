Wanda Nara ve Maxi Lopez Yeniden Yan Yana! Gözler Icardi’ye Çevrildi

Wanda Nara ile eski eşi Maxi Lopez yıllar sonra aralarındaki sorunları geride bıraktı. Üç çocuk için yeniden bir araya gelen ikilide Icardi geçmişi unutulmadı.

Wanda Nara ve Maxi Lopez Yeniden Yan Yana! Gözler Icardi’ye Çevrildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 20:59

Wanda Nara’nın özel hayatında yıllar sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. Bir dönem oldukça olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki sorunları geride bırakan Nara yeniden onunla bir araya gelmeye başladı. Üstelik bu kez mesele sadece geçmişi kapatmak değil ikilinin üç çocuğu için birlikte vakit geçirmesi.

Yıllar önce yaşanan tartışmalar ve sert açıklamaların ardından Wanda Nara ile Maxi Lopez cephesinde adeta yeni bir sayfa açılmış oldu.

Çocukları İçin Yeniden Yan Yana Geldiler

Wanda Nara ve Maxi Lopez’in birlikteliğinden üç çocukları bulunuyor. Eski çift geçmişte yaşadıkları sorunları bir kenara bırakıp çocukları için daha sakin bir ilişki kurmaya karar verdi.

Son dönemde çocuklarıyla birlikte zaman geçiren ikilinin arasındaki buzların tamamen eridiği görülüyor. Bir zamanlar birbirleriyle yaşadıkları problemler nedeniyle sık sık gündeme gelen Wanda ve Lopez, şimdi çocuklarının mutluluğu için aynı ortamda buluşuyor.

Bu değişim ikilinin geçmişini bilenler açısından da oldukça dikkat çekici.

Ayrılığın Gölgesinde Icardi Vardı

Wanda Nara ile Maxi Lopez’in evliliğinin sona erdiği dönem futbol dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Ayrılık sürecinde Mauro Icardi’nin adı da gündeme gelmişti.

O dönemde Wanda Nara’nın Maxi Lopez’i onun takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile aldattığı iddiaları ortaya atılmış, ardından Nara ile Icardi’nin birlikteliği başlamıştı. Yaşananlar iki futbolcunun arasındaki ilişkiyi de ciddi şekilde etkilemişti.

Şimdi Geçmiş Geride Kaldı

Aradan geçen yılların ardından Wanda Nara ile Maxi Lopez’in yeniden iyi anlaşması geçmişte yaşananların ne kadar değiştiğini de gösteriyor. İkili artık eski eş olmaktan çok, üç çocuğunun anne ve babası olarak ortak bir noktada buluşuyor.

Wanda Nara’nın hayatında Mauro Icardi döneminin ardından Maxi Lopez ile yeniden yakınlaşması ise magazin dünyasında şimdiden en çok konuşulan gelişmelerden biri haline geldi.

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