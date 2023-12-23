Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı: "Adamın karısını arayıp..."

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve şu anda Hatayspor'un Teknik Direktörü olan Volkan Demirel, yıllar önce bir gece kulübünde, bir kişinin eşine yan baktığı iddiasıyla şişe kırma olayıyla gündeme gelmişti. Ancak Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, bu olayın asılsız olduğunu ve şişe kırma durumunun yaşanmadığını belirtti. Zeynep Sever Demirel, "Volkan, adamın karısını arayarak durumu anlattı. 'Kocanla kavga ettik ama Zeynep'le alakası yok, aranız bozulmasın' dedi" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2023 10:28

Zeynep Demirel, eşi Volkan Demirel'in yıllar önce çıkan "Karısına yan bakan adamın kafasında şişe kırdı" haberlerine açıklık getirdi. Demirel, kavganın kıskançlık nedeniyle çıkmadığını belirterek, "Olayın ardından Volkan, adamın karısını arayarak durumu anlattı" dedi.

2011 yılında Volkan Demirel'in Çeşme'deki bir barda eşine bakan bir adamla yaşadığı olayın perde arkasını anlatan Zeynep Demirel, "Adam Galatasaraylıymış. Volkan’a bakarak bir şey söylemiş. Sözlü atışma ve itiş kakış oldu. Ama şişe kırma falan yok. Bu olay gazetelere şöyle yansıdı: Volkan eşine yan baktığı için adamın kafasında şişe kırdı" dedi.

Zeynep Demirel, Volkan Demirel'in adamın eşini arayarak durumu anlattığını ifade ederek, "Volkan bir tanıdık vasıtasıyla adamın karısını arayıp durumu anlattı. ‘Biz senin kocanla kavga ettik ama olayın Zeynep’le alakası yok. Boşu boşuna aranız bozulmasın’ dedi. Böyle trajik bir hâl aldı olay" şeklinde konuştu.

 

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