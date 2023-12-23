Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı: "Adamın karısını arayıp..."

Zeynep Demirel, eşi Volkan Demirel'in yıllar önce çıkan "Karısına yan bakan adamın kafasında şişe kırdı" haberlerine açıklık getirdi. Demirel, kavganın kıskançlık nedeniyle çıkmadığını belirterek, "Olayın ardından Volkan, adamın karısını arayarak durumu anlattı" dedi.

2011 yılında Volkan Demirel'in Çeşme'deki bir barda eşine bakan bir adamla yaşadığı olayın perde arkasını anlatan Zeynep Demirel, "Adam Galatasaraylıymış. Volkan’a bakarak bir şey söylemiş. Sözlü atışma ve itiş kakış oldu. Ama şişe kırma falan yok. Bu olay gazetelere şöyle yansıdı: Volkan eşine yan baktığı için adamın kafasında şişe kırdı" dedi.

Zeynep Demirel, Volkan Demirel'in adamın eşini arayarak durumu anlattığını ifade ederek, "Volkan bir tanıdık vasıtasıyla adamın karısını arayıp durumu anlattı. ‘Biz senin kocanla kavga ettik ama olayın Zeynep’le alakası yok. Boşu boşuna aranız bozulmasın’ dedi. Böyle trajik bir hâl aldı olay" şeklinde konuştu.



