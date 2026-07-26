Buse Terim'den Peş Peşe Kareler! Romantik Not Gündem Oldu

Buse Terim sevgilisi Batu Son'un doğum gününde birlikte biriktirdikleri özel anları peş peşe paylaştı. Romantik mesajı kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.

Buse Terim'den Peş Peşe Kareler! Romantik Not Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 16:03

Buse Terim son paylaşımıyla yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bu kez gündeme gelme nedeni ise sevgilisi Batu Son için hazırladığı romantik doğum günü sürpriziydi. Birlikte geçirdikleri en özel anları tek tek paylaşan Terim hem sevgilisine duygusal bir kutlama yaptı hem takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aşkını Gizlemiyor

Fatih Terim'in kızı Buse Terim 10 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından uzun süre özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak Batu Son ile yeni bir ilişkiye başladıktan sonra bu kez mutluluğunu saklamadı.

Yaklaşık 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman birlikte çektirdikleri kareleri paylaşan Terim, yeni ilişkisinde oldukça huzurlu bir dönem geçirdiğini her fırsatta dile getiriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda da hayatının güzel bir döneminde olduğunu söylemiş ve her şeyin yolunda gittiğini ifade etmişti.

Kalbine Dokunan Bir Mesaj

Buse Terim, sevgilisinin doğum gününü sıradan bir kutlamayla geçiştirmek yerine birlikte biriktirdikleri anıları takipçileriyle paylaşmayı seçti. Tatillerden, günlük hayattan ve birlikte geçirdikleri keyifli anlardan oluşan fotoğrafları peş peşe yayınlayan Terim, paylaşımına da oldukça duygusal bir not ekledi.

"Benim güzel sevgilim, sen iyi ki doğdun iyi ki geldin hayatıma." sözleri kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Romantik paylaşım, takipçiler tarafından binlerce beğeni alırken yorumlarda da çifte mutluluk dilekleri yağdı.

Mutluluğunu Saklamıyor

Buse Terim daha önce yaptığı açıklamalarda özel hayatını göz önünde yaşamayı çok sevmediğini söylemişti. Her anını paylaşmayı tercih etmese de karşısına kalbi güzel bir insan çıktığı için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirmişti.

Son paylaşımı da bu sözlerini adeta doğrular nitelikte oldu. Romantik doğum günü kutlamasıyla sevgilisine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne seren Terim sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Paylaştığı samimi kareler ise takipçilerinden tam not almayı başardı.

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