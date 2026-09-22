Asena’dan Kayınvalide Sürprizi! “İyi ki Varsın Anacuğum”

Sevgilisi Kani Kudu’nun memleketi Trabzon’a giden Asena müstakbel kayınvalidesiyle poz verdi. “İyi ki varsın anacuğum” notu sosyal medyada gündem oldu.

Asena’dan Kayınvalide Sürprizi! “İyi ki Varsın Anacuğum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 18:40

Özel hayatıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Asena sevgilisi Kani Kudu’nun memleketi Trabzon’dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bir süredir Trabzon’da bulunan ünlü oryantal burada sevgilisinin annesini de ziyaret etti.

Asena müstakbel kayınvalidesiyle verdiği samimi pozu sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Fotoğrafa yazdığı not ise aralarındaki sıcak ilişkiyi gözler önüne serdi.

“İyi ki Varsın Anacuğum”

Asena kayınvalidesiyle birlikte çekilen fotoğrafın altına “Annem yani kayınvalidem. İyi ki varsın, seni seviyorum anacuğum” ifadelerini yazdı.

Bu samimi paylaşım kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Asena’nın kayınvalidesiyle bu kadar yakın bir görüntü vermesi sosyal medyada da konuşulan konulardan biri oldu.

Aşkını “Eşim” Diye Anlatmıştı

Asena Kani Kudu ile ilişkisi hakkında daha önce yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Kudu’nun boşanmasının ardından birlikte olduklarını belirten Asena kendisiyle ilgili “ikinci kadın” yorumlarına da tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Asena’ya parmağındaki yüzüğü sorulmuş o da “Hamdolsun eşim aldı” yanıtını vermişti. Neden sevgilisine “eşim” dediğini de açıklayan Asena ömür boyu birlikte yol yürümeyi düşündüğünüz kişinin eş olduğunu söylemişti.

Eleştirilere de Sessiz Kalmadı

Özel hayatı hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Asena kendisine yönelik eleştirilere cevap vermek için YouTube kanalı açtığını duyurmuştu. “Asena TV” adını verdiği kanal üzerinden hakkında yapılan yorumlara yanıt vereceğini söyleyen ünlü isim kendisi hakkında iftira atanlara da karşılık vereceğini belirtmişti.

Şimdilik ise Asena’nın gündeminde tartışmalardan çok Trabzon’daki aile ziyareti ve müstakbel kayınvalidesiyle verdiği samimi poz var.

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