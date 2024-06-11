Volkan Demirel: "Hayatımı Zeynep’ten öncesi ve sonrası diye ikiye ayırıyorum"

Her hafta sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin ağırlandığı “Hadi Anlat”ın ikinci bölümüne eski milli futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel konuk oldu. GAİN’de yayınlanan programda Demirel, gazeteci Senem Aydın’ın sorularını büyük bir içtenlikle yanıtladı.

Aydın’ın “İnanılmaz bir sevgi var size” sözüne “Depremden sonra öyle oldu” yanıtını veren Demirel, “Keşke bunlar yaşanmasaydı da ben eski Volkan olarak bilinseydim. Sadece belli bir kesim tarafından seviliyordum çünkü Fenerbahçeliliğini çok ön plana çıkaran bir insandım. Depremden sonra beni yolda gören herkes sarılıyor; öyle bir saygı gösteriyorlar ki… Ama ben bunun (yardım çalışmalarını kastediyor) için bir şey yapmadım. İnsani duygulara sahip herkesin yapabileceği bir şey yaptım” diye ekledi.

Demirel’in açıklamalarından diğer satır başları şöyle;

- “Hiçbir zaman ölüm korkusu yaşamadım. Bence en büyük korku sevdiklerinizi kaybetmek.”

- “Benim için normal bir hayat güzel değil. İllaki bir sorun olması lazım. İllaki benim o zorlukları başarmam lazım. O zaman hayat bana daha anlamlı geliyor.”

- “Hayatımı Zeynep’ten öncesi ve sonrası diye ikiye ayırıyorum. Zeynep beni olgunlaştırdı, biraz fevri bir tiptim. Biz birbirini tamamlayan bir puzzle gibiyiz.”

- “Aziz Yıldırım; baba dersiniz ya, benim için öyle… Aziz Başkan nasıl babamsa Ali Koç da abimdir.”

- “ Avrupa Şampiyonası’nda (Jan) Koller’i keşke itmeseydim.”

- “Kariyerim için yurtdışı hedefim var.”

- “Yemek yapmayı çok severim, kimse bilmez.”