VKN son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 Olan Hemen IBAN'a Baksın 18.00'e Kadar Bakmayan Pişman Olacak

Devlet türlü türlü destek ödemeleri sunmaya devam ediyor. Devletin sunduğu destekler geri dönüşümsüz olarak devam ederken, ihtiyaca göre şekillenen şartları karşılayan her birey, devlet destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Kadınlara, dar gelirliye, engelliye, yaşlıya gibi çok farklı sayıda destek ödemeyi bulunmaktayken, devlet her ay milyonlarca lira üretimin kalkınması adına çiftçilere çeşitli destek ödemesi yapmakta. Çiftçi destek ödemelerinin amacı, üretim maliyetini düşürmek ve ürünün daha ucuza mal edilmesini sağlamak olarak açıklanırken, geçtiğimiz gün Bakan Yumaklı'dan son dakika açıklama geldi. O Ödemeler hesaplara aktarıldı. Hemen IBAN'ınızı kontrol etmeniz gerekiyor denildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklama da 1 milyar 557 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 557 milyon 77 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Tarımsal destek ödemeleri de kendi arasında kategorilendirilmiş bulunmakta ve her üreticinin ihtiyacına göre şekillenmekte. Her ay düzenli olarak yapılan destek ödemelerinde bu ay ödenen miktarlar şu şekilde;

Destekleme ödemelerinin 1 milyar 238 milyon 179 bin 680 lirası sertifikalı tohum kullanım desteği,

247 milyon 265 bin 495 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli,

38 milyon 775 bin 405 lirası kırsal kalkınma yatırım desteği,

32 milyon 107 bin 111 lirası bireysel sulama sistemleri desteği

749 bin 309 lirası geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği

Yapılan ödemeler ile alakalı açıklama yapılması akabinde TCKN'ye göre ne zaman ve saat kaçta hesaplara aktarılacağı da araştırılıyor. Devlet tarafından yapılan bilgilendirmede TCKN son hanesi 4-6-8 olanların hesabına bugün 18.00'e kadar ödeme tamamlanacak. Öte yandan vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar da bu ödemelerden bugün faydalanacak. 0-2 olanların hesaplarına ise 22 Eylül'de saat 18.00'den sonra aktarılacak.