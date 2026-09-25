VJ Bülent’ten Ayşe Arman’a Olay Sözler! Polemik Büyüdü

Ayşe Arman ile 90’lı yılların tanınan ekran yüzlerinden VJ Bülent olarak bilinen Bülent Çarıkçı arasında sosyal medyada başlayan atışma haftalar sonra yeniden gündeme geldi. Her şey Arman’ın YouTube’da yayınlanan “Sahici” programında Melis İşiten’i konuk etmesiyle başladı.

Programdan paylaşılan bir kesitin altına yorum yapan VJ Bülent’in sözleri Ayşe Arman’ın kısa ama net yanıtıyla karşılaştı. Sonrasında ise konu kapanmış gibi görünürken Çarıkçı’nın haftalar sonra yaptığı paylaşım ortalığı yeniden hareketlendirdi.

“Seni mi Seçseydim?”

Ayşe Arman’ın Melis İşiten’i konuk ettiği bölümden bir video paylaşılınca VJ Bülent gönderinin altına “Ayşe Arman’ın konuk seçimi...” şeklinde imalı bir yorum bıraktı.

Arman ise bu yoruma fazla uzatmadan “Seni mi seçseydim?” diyerek karşılık verdi. O sırada kısa süren bu diyalog fazla büyümeden kapanmıştı. Ancak VJ Bülent haftalar sonra Arman’ın cevabını yeniden paylaşınca polemik bir anda yeniden alevlendi.

“Bu Kadar Sığ Bir Yerden Cevap Sana Yakıştı”

Çarıkçı yaptığı uzun açıklamada Arman’ın kendisine verdiği cevabı eleştirdi. “Bu kadar sığ bir yerden cevap sana yakıştı” diyen VJ Bülent artık ünlü olmak ya da programlara konuk çıkmak gibi bir derdinin olmadığını söyledi.

Ekranlardan uzaklaşmayı tercih ettiğini belirten Çarıkçı doğayla iç içe sakin bir hayat sürdüğünü de anlattı.

Gülben Ergen Göndermesi Dikkat Çekti

Çarıkçı’nın açıklamasındaki en sert bölüm ise Ayşe Arman’a yönelik sözleri oldu. “Gülben Ergencilik oynamaktan sıkılmamışsın belli” ifadelerini kullanan VJ Bülent Arman’ın yeni program dönemine ve geçmişte çalıştığı Hürriyet gazetesine de göndermeler yaptı.

Açıklamasının sonunda Fatih Altaylı’nın adını da geçiren Çarıkçı böylece birkaç kelimelik sosyal medya yorumunu uzun soluklu bir polemiğe dönüştürdü.