Ozan Tufan’ın Ayakkabısı Olay Oldu! Fiyatı Pes Dedirtti

Trabzonspor’un deneyimli futbolcusu Ozan Tufan günlük hayatındaki tarzıyla gündeme geldi. Ailesiyle birlikte görüntülenen milli futbolcunun ayağındaki ayakkabının fiyatı görenleri şaşırttı. Tufan’ın tercih ettiği ayakkabının değerinin tam 80 bin 950 lira olduğu ortaya çıktı.

“Biz Gariban Adamlarız” Sözü Hatırlara Geldi

Ozan Tufan’ın ayakkabısının fiyatı ortaya çıkınca futbol kariyerinin ilk dönemlerinde yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Henüz genç bir futbolcuyken “Biz genç futbolcular gariban adamlarız” sözleriyle dikkat çeken Tufan yıllar sonra lüks bir marka ayakkabıyla görüntülendi.

Elbette aradan geçen yıllarda futbolcunun kariyeri de kazancı da değişti. Ancak eski açıklamasının yeniden hatırlanması bu kez ayakkabısının fiyatını daha da dikkat çekici hale getirdi.

Ayakkabının Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirirken objektiflere yansıyan Ozan Tufan günlük kombininde oldukça dikkat çekici bir parçaya yer verdi. Futbolcunun ayağındaki dünyaca ünlü markaya ait ayakkabının piyasa değerinin 80 bin 950 lira olduğu görüldü.

Tufan’ın tarzındaki bu detay kısa sürede merak konusu olurken özellikle fiyatı sosyal medyada dikkat çekti. Bir ayakkabının neredeyse bir otomobil parasına yaklaşan fiyatı görenleri şaşırttı.

Saha Dışında da Gündemde

Yeşil sahalarda uzun yıllardır forma giyen Ozan Tufan zaman zaman özel hayatı ve tarzıyla da gündeme geliyor. Bu kez ise ailesiyle geçirdiği sıradan bir anda kullandığı ayakkabı haberin başrolüne oturdu.

Tufan’ın tercih ettiği ayakkabının fiyatı futbolcunun yıllar içinde geldiği noktayı da gözler önüne serdi. Gençlik yıllarındaki “gariban” sözleriyle bugünkü lüks tercihi arasındaki fark ise dikkat çekmeden geçmedi.