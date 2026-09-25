İnci Türkay’dan Gül Onat’a Duygulandıran Ziyaret!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat’ı hastanede ziyaret eden İnci Türkay eski rol arkadaşını yalnız bırakmadı. Onat’tan duygusal mesaj geldi.

İnci Türkay’dan Gül Onat’a Duygulandıran Ziyaret!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 18:28

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin oyuncuları yıllar geçse de birbirlerini yalnız bırakmıyor. Dizide birlikte rol alan İnci Türkay bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat’ı hastanede ziyaret etti. Bu anlamlı buluşma iki eski rol arkadaşının arasındaki bağın hâlâ ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hastanede Buluşup Hasret Giderdiler

Gül Onat’ın bir süredir devam eden tedavisi hastanede sürerken kendisini seven isimler de bu zorlu süreçte yanında olmaya devam ediyor. Onat’ı ziyaret eden isimlerden biri de yıllarca aynı projede kamera karşısına geçtiği İnci Türkay oldu.

İki oyuncunun hastanedeki buluşması eski günleri de akıllara getirdi. Sihirli Annem dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ikilinin yıllar sonra da görüşmeye devam etmesi dizinin sevenlerini de duygulandırdı.

“Canım İnci, İyi ki Geldin”

Gül Onat İnci Türkay’ın ziyaretinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına “Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin” notunu yazan Onat Türkay’a olan sevgisini de samimi sözlerle dile getirdi.

Bu kısa ama anlamlı mesaj iki oyuncu arasındaki dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Sihirli Annem dönemini hatırlayan hayranlar paylaşımın ardından güzel dileklerini iletti.

Yıllar Geçse de Dostlukları Bitmedi

Televizyon dünyasında aynı projede yer alan oyuncuların yolları zamanla ayrılsa da bazı dostluklar yıllar boyunca devam ediyor. İnci Türkay’ın Gül Onat’ı hastanede ziyaret etmesi de bunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Gül Onat’ın tedavisi sürerken İnci Türkay’ın yanında olması sevenlerinden de destek mesajları aldı. İki oyuncunun bu buluşması eski dostlukların zor zamanlarda daha da anlam kazandığını gösteren sıcak bir an olarak hafızalarda kaldı.

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