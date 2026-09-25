71 Yaşındaki Kevin Costner’ın Aşkı Gündemde! Bakın Kimle

Hollywood’un usta oyuncularından Kevin Costner özel hayatıyla yine magazin gündeminde. 71 yaşındaki oyuncu kendisinden 32 yaş küçük yaşam tarzı influencer’ı McKenna Wesley ile birlikte görüntülendi. İkilinin bir süredir yakın olduğu iddiaları yeniden gündeme gelirken yan yana görüntülenmeleri de “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Costner ile 39 yaşındaki Wesley’nin yaklaşık bir yıldır birbirini tanıdığı ve yakın ilişki içinde olduğu öne sürülüyor. Ancak ikili aralarındaki ilişkinin boyutuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

İlk Kez Geçen Yıl Görüntülenmişlerdi

ABD basınında yer alan haberlere göre Costner ve Wesley yaklaşık bir yıl önce Arizona’nın Scottsdale kentinde tanıştı. İkili ilk kez Ekim 2025’te Costner’ın “Field of Dreams” filminin gösterimi sırasında birlikte görüntülendi.

İkilinin ortak noktalarından birinin ise golf tutkusu olduğu belirtiliyor. Costner ve Wesley geçtiğimiz ağustos ayında da California’daki Santa Barbara’da birlikte öğle yemeği yerken objektiflere takıldı.

32 Yıllık Yaş Farkı Dikkat Çekti

Wesley sosyal medyada “The Bubbly Blonde” adıyla tanınıyor. Moda güzellik ve seyahat içerikleri üreten influencer’ın Instagram’da 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Wesley’nin Costner’ın Santa Barbara ve Aspen’deki evlerine birden fazla kez konuk olduğu da öne sürüldü. İkilinin arasındaki 32 yıllık yaş farkı ise fotoğrafların ardından en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

İlişki Hakkında Henüz Netlik Yok

Costner ve Wesley cephesinden “Sevgiliyiz” şeklinde resmi bir açıklama gelmedi. Wesley’nin temsilcisi de konu hakkında yorum yapmayı tercih etmedi.

Öte yandan Kevin Costner yaklaşık 18 yıllık evliliğinin ardından Christine Baumgartner’dan 2024’te boşanmıştı. Ünlü oyuncunun özel hayatı boşanmasının ardından yeniden magazin basınının yakın takibine girdi.