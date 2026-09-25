Podyumların Yıldızıydı! Engin Koç’un Köydeki Hayatı Şaşırttı

Bir dönemin podyumlarda fırtına gibi esen isimlerinden Engin Koç yıllar içinde bambaşka bir hayat seçti. 1980’li ve 1990’lı yıllarda mankenliğiyle adından söz ettiren Koç artık kamera ve podyumlardan uzakta memleketi Sivas’ta sakin bir yaşam sürüyor.

Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Banu Alkan gibi dönemin ünlü isimleriyle aynı projelerde yer alan Koç yıllar önce İstanbul’dan ayrılarak köy hayatına geçiş yaptı.

Podyumlardan Köy Hayatına

Bir zamanlar açılışların televizyon programlarının ve sinema filmlerinin aranan yüzlerinden biri olan Engin Koç’un şimdiki hayatı ise oldukça farklı.

Koç Sivas’taki köyünde ailesiyle zaman geçiriyor. Günlerinin önemli bir bölümünü bahçesiyle ilgilenerek ve doğayla iç içe geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan eski manken zaman zaman günlük hayatından kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Koç’un son paylaşımları da sosyal medyada dikkat çekti. Yıllar önceki podyum görüntülerinden oldukça farklı bir hayat yaşayan ünlü ismin son haline takipçilerinden “Çok iyi görünüyor” gibi yorumlar geldi.

“İstanbul’da Artık Yaşamak İstemiyorum”

Engin Koç’un İstanbul’dan ayrılma kararı da aslında tamamen sakin bir hayat isteğiyle ilgili. Daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul’u sevdiğini ancak şehrin kalabalığından yorulduğunu anlatmıştı.

Koç, İstanbul’un eskiden çok daha güzel olduğunu düşündüğünü söyleyerek artık uzun süre şehirde yaşamak istemediğini belirtmişti. İnsanların daha sakin ve huzurlu yerlere ihtiyaç duyduğunu söyleyen eski manken köy hayatında kendisini çok daha rahat hissettiğini dile getirmişti.

Yeni Hayatından Memnun

Şöhreti ve hareketli şehir yaşamını geride bırakan Engin Koç bugün ailesiyle birlikte daha sakin bir hayatın tadını çıkarıyor. Podyumların gözde ismi şimdi doğayla iç içe yaşamıyla gündemde.