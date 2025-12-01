"Vicdansız" İçin Geri Sayım Başladı!

Başrollerinde Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı ‘Vicdansız’ 18 Aralık’ta TOD ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan uyandıran, özgün hikayesi ve güçlü görsel diliyle sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alan dizinin karakter posterleri de yayınlandı.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-12-2025 13:39

Başrollerinde Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı ‘Vicdansız’ 18 Aralık’ta TOD ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan uyandıran, özgün hikayesi ve güçlü görsel diliyle sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alan dizinin karakter posterleri de yayınlandı.

 

İzleyicilerini aşk, vicdan ve gerçeklik arasında sürükleyecek olan Vicdansız’ın yapımını ARC Film, yapımcılığını ise Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu, senaryosunu usta kalem Levent Cantek’in yazdığı Vicdansız; zengin oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.

Başroller Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’a; Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan, Cemal Toktaş, Mehmet Bozdoğan ve Bülent Düzgünoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Finans dünyasının ışıltılı yüzeyinin altında kayıp bir vicdan, parçalanmış bir gerçeklik ve izine rastlanmayan bir aşk masalı saklı: Vicdansız.


“Gerçek aşk bazen sadece birinin hatırlamasıyla yaşar” mottosuyla yola çıkan Vicdansız’da, finans sektöründe yükselen, hırslı ve soğukkanlı uzman Deniz’in dünyası, bir trafik kazasıyla altüst olur. Kalbinin asıl sahibi Vicdan ortadan kaybolur ve kimse onun varlığını hatırlamaz. Ne güvenlik kameraları, ne komşular, ne de en yakın dostları... Sanki hiç yaşamamış gibidir.

Deniz ise onun dokunuşunu, gülüşünü ve kelimelerini unutmamıştır. Kaybolan bir kadının ve silinen bir aşkın izini sürerken aşk, tutku ve şüphe arasında kırılgan bir yolculuğa çekilir.
Ama ya Vicdan gerçekten hiç olmamışsa? Ya da olmuşsa ama silinmişse?


Vicdansız, aşkın en savunmasız hâlini anlatırken, Deniz’in yolculuğunu sadece kaybolan bir kadının değil, anlamı yitirilmiş bir aşkın peşinde şekillendiriyor.


Gerçek aşk, ortadan kaybolsa bile izi kalan tek şey midir?

Vicdansız18 Aralık Perşembe’den itibaren TOD’da 

Benzer Haberler
Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar Reyting Düşüşü Bahar Dizisinin Akıbetini Değiştirdi: Show TV'den Flaş Karar
Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor
Birce Akalay ve Alperen Duymaz’lı 'Aşk’ Dizisinin Adı Değişti Birce Akalay ve Alperen Duymaz’lı 'Aşk’ Dizisinin Adı Değişti
Bülent İnal, Kıskanmak Dizisinde Bülent İnal, Kıskanmak Dizisinde
"Bereketli Topraklar"ın Final Bölümünden İlk Fragman Yayınladı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler
  • 01-12-2025 13:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler