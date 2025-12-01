"Vicdansız" İçin Geri Sayım Başladı!

Başrollerinde Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı ‘Vicdansız’ 18 Aralık’ta TOD ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan uyandıran, özgün hikayesi ve güçlü görsel diliyle sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alan dizinin karakter posterleri de yayınlandı.

İzleyicilerini aşk, vicdan ve gerçeklik arasında sürükleyecek olan Vicdansız’ın yapımını ARC Film, yapımcılığını ise Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu, senaryosunu usta kalem Levent Cantek’in yazdığı Vicdansız; zengin oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.

Başroller Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’a; Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan, Cemal Toktaş, Mehmet Bozdoğan ve Bülent Düzgünoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Finans dünyasının ışıltılı yüzeyinin altında kayıp bir vicdan, parçalanmış bir gerçeklik ve izine rastlanmayan bir aşk masalı saklı: Vicdansız.



“Gerçek aşk bazen sadece birinin hatırlamasıyla yaşar” mottosuyla yola çıkan Vicdansız’da, finans sektöründe yükselen, hırslı ve soğukkanlı uzman Deniz’in dünyası, bir trafik kazasıyla altüst olur. Kalbinin asıl sahibi Vicdan ortadan kaybolur ve kimse onun varlığını hatırlamaz. Ne güvenlik kameraları, ne komşular, ne de en yakın dostları... Sanki hiç yaşamamış gibidir.

Deniz ise onun dokunuşunu, gülüşünü ve kelimelerini unutmamıştır. Kaybolan bir kadının ve silinen bir aşkın izini sürerken aşk, tutku ve şüphe arasında kırılgan bir yolculuğa çekilir.

Ama ya Vicdan gerçekten hiç olmamışsa? Ya da olmuşsa ama silinmişse?



Vicdansız, aşkın en savunmasız hâlini anlatırken, Deniz’in yolculuğunu sadece kaybolan bir kadının değil, anlamı yitirilmiş bir aşkın peşinde şekillendiriyor.



Gerçek aşk, ortadan kaybolsa bile izi kalan tek şey midir?

Vicdansız, 18 Aralık Perşembe’den itibaren TOD’da