Verdiği Kilolarla Konuşulan Ata Demirer'den Kaçamak İtirafı

Nişantaşı'nda görüntülenen Ata Demirer lahmacun yiyerek diyeti bozduğunu itiraf etti. Ünlü komedyen, yeni filmi "Pervaneler"in vizyon tarihini de duyurd

Verdiği Kilolarla Konuşulan Ata Demirer'den Kaçamak İtirafı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 16:39

Son dönemde verdiği kilolarla ve fit görünümüyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Sağlıklı yaşam süreciyle sık sık konuşulan Demirer bu kez kuralı bozduğunu itiraf ederek muhabirlere samimi açıklamalarda bulundu. Hem yeni sinema filmi hem de Ayvalık'taki yoğun set süreci hakkında konuşan ünlü isim, esprili tavırlarıyla dikkat çekti.

Diyet Kuralını Bozan Ata Demirer'den Lahmacun İtirafı

Uzun süredir uyguladığı beslenme programıyla dikkat çekici bir değişim yaşayan Ata Demirer Nişantaşı çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Fit haliyle beğeni toplayan başarılı komedyen gün içinde küçük bir kaçamak yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün diyeti bozdum. Lahmacunu özlemişim."

Ünlü oyuncunun bu içten ve esprili açıklaması objektiflere keyifli anlar yansımasına neden oldu.

Yeni Filmi Pervaneler İçin Tarih Verdi

Sinemaseverlerin merakla beklediği yeni projesi Pervaneler hakkında da bilgi veren Ata Demirer filmin vizyon tarihini paylaşarak heyecanı artırdı. İzleyicilere seslenen komedyen, projenin içine sinen bir yapım olduğunu vurgulayarak "8 Ocak 2027’de görüşmek dileğiyle... Güzel bir film" sözleriyle sinema salonları için randevu verdi.

Ayvalık Setini Askerliğe Benzetti

Çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilen film sürecinde set aralarını verimli değerlendiren Ata Demirer boş zamanlarında balık tuttuğunu ve sosyal medyada paylaştığı yemek tarifleriyle takipçilerinin ilgisini çektiğini dile getirdi. Ayvalık'taki çalışma disiplinini ve mutfak merakını anlatan Demirer sözlerini şu esprili cümlelerle noktaladı:

"Oradaki hayatımız askerlik gibiydi. Vedat Milor sağ olsun ondan öğreniyoruz."

Hem yeni projesi hem de neşeli açıklamalarıyla gündeme oturan Ata Demirer hayranlarının ilgisi eşliğinde Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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