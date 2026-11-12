Demet Evgar'dan Şoke Eden İtiraf: Oyuncu Olabilmek İçin 38 Kilo Düşmüş!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş, tarihe geçmiş, insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla Empati kuruyorlar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendilerine ait bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri de ortaya çıkarıyorlar

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi oyuncu Demet Evgar'ı konuk etti.

Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın! Etrafım için hiç iyi olmaz!

Empati’nin yayını boyunca tüm pozitifliği ile Ahmet Mümtaz Taylan’la sohbet eden Demet Evgar, şakayla karışık “Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın. Etrafım için hiç iyi olmaz!” derken; konservatuara gidebilmek için gerçekleştirdiği açık grevini de şu cümlelerle anlattı: "Nasıl yaptım gerçekten bilmiyorum, kızım yapsa ailem kadar sakin kalabilir miyim, kendimle Empati kuramıyorum."

"Oyuncu Olabilmek İçin Gerçek Açlık Grevi Yaptım"

Demet Evgar oyunculuk tutkusunun lise yıllarında hayatının merkezine nasıl yerleştiğini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:



"Anadolu Ticaret Lisesi'ndeyim, konservatuar dedim, babam Demet önce başka okul oku dedi. Bursa'da okulu kazandım, dedim ki baba istemiyorum 4 yıl okumak, acele ediyorum benim acelem var dedim. Dedi ki hayır. Demokratik bir aile miyiz dedim, evet dedi, grev hakkımı kullanacağım dedim! Tamam dedi, yemek yemeyeceğim dedim. Onlar benim yediğimi düşünüyorlardı. Ben baya yemedim. Gerçek açlık grevi yaptım. Nasıl yaptığımı hala anlamıyorum. Şu anda olsa yapamam. Hayat amacımı bulmuştum, oyuncu olmak istiyordum. 38 kilo oldum, babam tamam dedi. bir zamandan sonra yiyememeye başladım. Ben 38 kilo olana kadar babam hayır demedi, durdurmaya çalıştı ama ben duramadım. 49'tan 38 kiloya düştüm, 35'e düştüm. Saçlarım döküldü, sınavlara perukla girdim. Ben de oyunculuğu ne kadar istediğimi gördüm."

Eşi Levent ile İlişkisini Anlattı

Demet Evgar, Ahmet Mümtaz Taylan’ın eşi Levent’le ilişkiilerini sorması üzerine de “Annemle babamdan da onu gördüm, takım olmaya gönüllü olunca işler yürüyor. Benzemezlerden daha iyi takım olur, bende olan sende yok, sende olan bende yok. Karşılıklı eğilmeden onurlu bir ilişki kurmak çok zor. Kocamın kalbini çok seviyorum, saflığını seviyorum. Lisedeki ortaokuldaki fotoğrafları o kadar benim tipim ki, çocukken karşılaşsaydık çok iyi oynardık bunu biliyorum. Bu bile bir neden. Hala iyi bir oyun arkadaşı!”

Kızı Mavi İçin Ettiği Dua

Demet Evgar, kızı Mavi için ise Ahmet Mümtaz Taylan’ın “30 yaşında nasıl bir Mavi” sorusuna ise “Hayat amacını bulmuş, neşeli. Ben kızıma karnımdayken onun için ettiğim en büyük dua, iştahlı bir çocuk olmasıydı. Hayata karşı iştahlı olması, neşeli olması… O iştah bereket getirir çünkü ona... Yaşam amacını bulmuş, her ne olursa olsun, mutlu bir insan olduğunu görmek isterim. İyi insanlarla karşılaşsın”