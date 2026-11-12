Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Çiftinden Müjde: İkinci Kez Bebek Bekliyorlar!

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı ikinci kez anne-baba oluyor. Güzel oyuncu, katıldığı etkinlikte belirginleşen karnıyla görüntülendi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Çiftinden Müjde: İkinci Kez Bebek Bekliyorlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 15:53

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz yıllarda hayatını milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile birleştirmişti. Mayıs 2024'te Paris'te düzenlenen nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyaya düşmüş ve oldukça ses getirmişti. Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Pamuk'un bir süre sonra hamile olduğu haberi gelmişti. Ünlü çift 2025'in Ocak ayında ise ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. İkili oğullarına Mylan adını vermişti.

Belirginleşen Karnıyla Katıldığı Etkinlikte Ortaya Çıktı

Mutlu evliliklerini sürdüren Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan bir haber daha geldi. Çiftin ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı öğrenildi. Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı bir etkinlikte yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, belirginleşen karnıyla objektiflere poz verdi.

İkinci Kez Ebeveynlik Heyecanı Yaşıyorlar


Oğulları Mylan'ın henüz çok küçük olduğu bu dönemde yeniden anne olmaya hazırlanan Melisa Aslı Pamuk'un sağlıklı ve neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk şimdilerde ailelerine katılacak yeni üyenin heyecanını yaşıyor.

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