Şevval Sam'dan Hayat Dersi Niteliğinde Borç Açıklaması: "Adını Hibe Olarak Değiştirdim!"

Şevval Sam'dan dikkat çeken borç açıklaması: "Üzülmemek için kafamda borcun adını hibe olarak değiştirdim. Geri gelirse bonus görüyorum."

Şevval Sam'dan Hayat Dersi Niteliğinde Borç Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 16:28

Başarılı oyunculuğu ve güçlü sesinin yanı sıra samimi açıklamalarıyla da her zaman adından söz ettiren ünlü sanatçı Şevval Sam son dönemde yaptığı hayat dersi niteliğindeki açıklamalarıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. Sosyal ilişkilerde ve borç verme dinamiklerinde yaşadığı deneyimleri esprili ama bir o kadar da gerçekçi bir dille özetleyen ünlü isim herkesin sessiz kaldığı bir konuya parmak bastı.

"Geri Gelmeme Durumu Artık Normalleşti"

Günlük hayatta en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan borç alıp verme alışkanlıklarına değinen Şevval Sam çevresine verdiği borçların geri dönmemesi durumunu artık normal karşıladığını belirtti. Yaşadığı hayal kırıklıklarından ders çıkardığını ifade eden ünlü sanatçı insan ilişkilerini yıpratmamak adına geliştirdiği pratik psikolojik yöntemi şu sözlerle paylaştı:

"Verilen borcun geri gelmemesi artık normalleşti. Üzülmemek için kafamda borcun adını hibe olarak değiştirdim."

"Beni Sarsmayacak Miktar Veriyorum"

Borç verme konusunda artık çok daha temkinli ve stratejik hareket ettiğinin altını çizen Şevval Sam hem kendi bütçesini hem de ilişkilerini korumak için uyguladığı kuralı şu cümlelerle açıkladı:

"Geri gelmediğinde beni sarsmayacak bir miktar veriyorum. Eğer geri gelirse de kendime sevinecek bir bonus olarak görüyorum."

Ünlü sanatçının bu pragmatik ve hayata pozitif bakan yaklaşımı kısa süre içinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak en çok konuşulan konular arasına girdi. Takipçileri Şevval Sam’ın bu sözlerine "En mantıklısı", "Yılın felsefesi seçilmeli" ve "Tecrübe konuşuyor" şeklinde destek yorumları yağdırdı.

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