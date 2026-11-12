77 Gündür Tutuklu Yargılanan Tolga Akış Hakkında Tahliye Kararı Çıktı

Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan Manifest kurucusu Tolga Akış ilk duruşmada tahliye edildi. Akış mahkemedeki savunmasında suçsuz olduğunu söyledi.

77 Gündür Tutuklu Yargılanan Tolga Akış Hakkında Tahliye Kararı Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 16:00

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Manifest grubunun kurucusu ve ünlü menajer Tolga Akış hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Gazeteci Zeynep Yeşildal'ın aktardığı bilgilere göre 77 gündür cezaevinde bulunan Akış mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları reddederek konser organizasyonunun detaylarını ve yaşanan süreci anlattı.

"Konserdeki Her Anı Önceden Bilmemiz Mümkün Değildir"

Mahkemedeki ilk savunmasında suçsuz olduğunu vurgulayan Tolga Akış davanın içeriğine ve Küçükçiftlik Park'taki konsere dair şu açıklamalarda bulundu:

"77 gündür cezaevindeyim. Suçsuzum. Dava konusu herhangi bir konser içeriği mi yoksa Manifest mi iddianamede bunu tam bulamadım. Eğer Küçükçiftlik Park'taki konserden bahsediyorsak genel olarak yapımcıların görevi partnerleri bir araya getirerek organizasyonu yapmaktır. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız için önceden bilmemiz de mümkün değildir."

"18 Yaş Sınırı Vardı ve Resmi Mecralarda Yayın Yapılmadı"

Konserde herhangi bir suç unsuru barındıran bir hareket olmadığını savunan Akış mekanda yaş sınırına ve telif/görüntü kurallarına dikkat edildiğini belirtti:

"Küçükçiftlik Park'taki konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek hareket olduğunu düşünmüyorum. Mekanda izleyiciler arasında 18 yaşından küçük biri yoktur. Konserde 18 yaş sınırı koymamızın sebebi bu mekanın 18 yaş sınırı olmasıdır. Bizim bilet sattığımız mecralarda açıklama kısmında net şekilde görüntü ve ses alınmamasıyla ilgili ibaremiz var. Konsere ilişkin resmi mecralarda yayın yapılmamıştır. Kızların kendi sanatsal ifade biçimleri bazı insanlara ters gelmiş olabilir ancak bir suç unsuru olduğunu düşünüyorum."

Savunmasının devamında Manifest grubunun birleştirici ve pozitif duyguları öne çıkaran bir enerjiye sahip olduğunu belirten Tolga Akış görülen ilk duruşmanın ardından mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

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