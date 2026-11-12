Leya Kırşan Deniz Kızı Marmara Filminin Başrolü Oldu: Çekimler Mersin'de Başlıyor!

Leya Kırşan başrolünü üstlendiği Deniz Kızı Marmara filminde saçları duygularına göre renk değiştiren Marmara karakterini canlandıracak

Leya Kırşan Deniz Kızı Marmara Filminin Başrolü Oldu: Çekimler Mersin'de Başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 16:42

Genç kuşağın parlayan yıldızları arasında yer alan başarılı oyuncu Leya Kırşan sinema dünyasında büyük ses getirecek yepyeni bir projeyle başrol için objektif karşısına geçmeye hazırlanıyor. Masalsı anlatımı ve dikkat çekici konusuyla şimdiden merak uyandıran Deniz Kızı Marmara filminin okuma provasının yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

Otro Pictures ve Ozan Temiz İmzasını Taşıyor

Yapımcılığını Otro Pictures adına Ozan Temiz'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda aynı zamanda senaryoyu da kaleme alan Kamuran Süner oturuyor. Güçlü yaratıcı ekibi ve dikkat çeken prodüksiyon detaylarıyla sinemaseverlerin radarında olan yapımın hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, ekibin 20 Kasım tarihinde Mersin’de motor diyerek sete çıkacağı açıklandı.

Leya Kırşan Marmara Karakterine Hayat Verecek

Filmde başrolü üstlenen Leya Kırşan izleyicileri büyüleyecek sıra dışı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu masalsı hikayenin merkezinde yer alan ve en belirgin özelliği saçlarının duygularına göre renk değiştirmesi olan Marmara isimli deniz kızını canlandıracak.

İstanbul’dan Mersin'e uzanan etkileyici bir yolculuğun anlatıldığı filmde Marmara'nın Ozan adındaki karakterle arasında kuracağı güçlü ve duygu dolu bağ sinemaseverlere aktarılacak. Çekimlerinin tamamı Mersin'de gerçekleştirilecek olan projenin detayları magazin kulislerinde ve sinema çevrelerinde büyük bir heyecanla takip ediliyor.

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