İpek Filiz Yazıcı'dan Kız Kardeşiyle Neşeli Paylaşım: İkizi Kadar Benziyor!

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, ikizi kadar benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı ile neşeli anlarını paylaştı. İki kardeşe sosyal medyada "Barbie" yorumları yağdı.

İpek Filiz Yazıcı'dan Kız Kardeşiyle Neşeli Paylaşım: İkizi Kadar Benziyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 16:14

Başarılı oyunculuk kariyeri ve duru güzelliğiyle ekranların aranan isimleri arasında yer alan İpek Filiz Yazıcı bu kez özel hayatı veya projeleriyle değil aile bağlarıyla magazin gündemine geldi. Şarkıcı Ufuk Beydemir ile evliliğini sonlandırdıktan sonra fizyoterapist İhsan Taha Torgut ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

İkizi Kadar Benzeyen Kardeşiyle Eğlenceli Anlar

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan İpek Filiz Yazıcı son olarak kız kardeşi Duru Yazıcı ile birlikte çektiği keyifli ve neşeli bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. İki kardeşin samimi ve neşeli halleri kısa süre içinde sosyal medyada viral olurken aralarındaki fiziksel benzerlik de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medyada Barbie Benzetmesi

Paylaşımın ardından binlerce etkileşim alan iki kardeşin güzelliği sosyal medya kullanıcılarını adeta büyüledi. Birbirlerine olan olağanüstü benzerlikleriyle hayranlarını şaşırtan kardeşler için takipçileri tarafından "Sanki ikizler", "Kimin kim olduğu belli değil" ve "Gerçek hayattaki Barbie bebekler" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı. Kısa sürede magazin sayfalarında da yer bulan bu eğlenceli video izleyenlerden tam not aldı.

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