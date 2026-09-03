Venedik’e Böyle Geldi! Sydney Sweeney’nin Tarzı Nefes Kesti

Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, Venedik Film Festivali için İtalya’ya adım atar atmaz objektiflerin odağına yerleşti. 28 yaşındaki oyuncu, festival öncesi tercih ettiği oldukça iddialı kombinle daha kırmızı halıya çıkmadan adından söz ettirmeyi başardı.

Bir güzellik markasının elçisi olarak festivale katılan Sweeney, krem rengi bermuda şortunu altın sarısı tonlarında, dantel detaylı kısa bir büstiyerle tamamladı. Oldukça dikkat çeken bu seçim, oyuncunun Venedik’teki ilk görüntülerine damga vurdu.

Dantelli Büstiyer Kombinin Yıldızı Oldu

Sweeney’nin kombininde en çok konuşulan parça ise şüphesiz dantelli büstiyeri oldu. İddialı tasarımıyla dikkat çeken parçayı sade aksesuarlarla tamamlayan oyuncu, hem şık hem de cesur bir görünüm ortaya koydu.

Festivalin kırmızı halı etkinlikleri başlamadan önce gelen bu görüntüler, Sweeney’nin stil konusunda yine sınırları zorladığını gösterdi. Kameraların yoğun ilgisi altında görüntülenen oyuncu, rahat tavırlarıyla da dikkat çekti.

Doğum Günü Koleksiyonunda da Kamera Karşısında

Sydney Sweeney, Venedik yolculuğunun yanı sıra yaklaşan 29. doğum günü için hazırlanan özel iç giyim koleksiyonuyla da gündemde. Pembe tonlarının öne çıktığı, taş detaylı tasarımların yer aldığı koleksiyonun tanıtımı için kamera karşısına geçen oyuncu, birbirinden dikkat çekici pozlar verdi.

Çekimler ise sıradan bir stüdyodan biraz farklıydı. Mutfak konseptiyle hazırlanan çekimde koleksiyondaki farklı parçaları tanıtan Sweeney, geçtiğimiz hafta da aynı çalışma kapsamında pasta hazırlarken görüntülenmişti.

Sydney Sweeney, Venedik’e daha yeni ayak basmışken bile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Kırmızı halıda nasıl bir görünümle karşımıza çıkacağı ise şimdiden merak konusu.