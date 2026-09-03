Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’dan Bebek Öncesi Romantik Kaçamak

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy, şu sıralar hayatlarının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor. 2022 yılında evlenen çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Yaklaşık 4,5 aylık hamile olan Bahadır ise bu özel süreci mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

44 yaşındaki oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına küçük mutluluk anlarını gösteriyor. Son paylaşımı da tam olarak böyle oldu.

Ege’de Romantik Tekne Keyfi

Yaz aylarını eşi Emir Ersoy ile birlikte Ege’de geçiren Gökçe Bahadır, teknede çekilen romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Gün batımının eşlik ettiği karelerde çiftin keyfinin oldukça yerinde olduğu görüldü.

Bahadır, paylaşımına “Güneş arkamızda, duygular şelale bende tabii ki. Kendimizi sulara bıraktık” notunu düştü. Bu romantik sözler, çiftin bebek heyecanına bir de tatil mutluluğunun eklendiğini gösterdi.

Özellikle gün batımında teknede çekilen görüntüler, Bahadır ve Ersoy’un baş başa geçirdiği keyifli anları gözler önüne serdi.

Karnı Artık Daha Belirgin

Gökçe Bahadır’ın hamileliği de paylaşılan görüntülerde artık daha net şekilde fark ediliyor. Ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi, takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Çift, yaklaşık 1,5 ay önce Bodrum’da çıktıkları tekne tatilinde de objektiflere yansımıştı. O dönemde de Bahadır’ın hamile olduğu görüntülere yansımış ve bebek haberi magazin gündeminin öne çıkan gelişmelerinden biri olmuştu.

Şimdi ise çift için yepyeni bir dönem başlıyor. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Ege’nin tadını çıkarırken bir yandan da ailelerini büyütmenin heyecanını yaşıyor.