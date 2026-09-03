Ece Erken’den Gizemli Gönderme! “Işığınızı Söndürmeyin”

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine merak uyandırdı. Bir video paylaşan Erken gönderisinin altına yazdığı uzun mesajla “ışık”, “enerji” ve “aura” üzerinden dikkat çekici ifadeler kullandı.

Erken’in sözleri özellikle insanların birbirine karşı tavırları ve özgüven konusunda yaptığı göndermeler nedeniyle kısa sürede dikkat çekti. Ünlü sunucu, paylaşımında parlak bir auraya sahip insanların çevresine güçlü bir enerji yaydığını ve ister istemez dikkat çektiğini anlattı.

“Bazıları Senden Çok Rahatsız Olur”

Ece Erken mesajında dikkat çeken insanların her zaman olumlu tepkilerle karşılaşmadığını da dile getirdi. Ona göre kişinin enerjisi ne kadar güçlü olursa bazı insanların bundan rahatsız olması da o kadar mümkün.

Erken “Senin ışığın onlara kendi içlerindeki karanlığı hatırlatır” sözleriyle oldukça çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Ünlü sunucu, özgüvenli davranan kişilerin ise zaman zaman kibirli olmakla suçlanabildiğini söyledi.

“Işığınızı Söndürmelerine İzin Vermeyin”

Paylaşımının devamında bazı insanların karşısındaki kişinin ışığını söndürmeye çalışabileceğini belirten Erken takipçilerine de adeta moral veren bir mesaj gönderdi.

“Parlamaya devam edin” diyerek sözlerini tamamlayan ünlü sunucunun bu paylaşımı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Erken’in sözlerinin belirli bir kişiye gönderme olup olmadığı ise merak konusu. Herhangi bir isim vermeyen Ece Erken, paylaşımıyla yine gündem yaratmayı başardı.