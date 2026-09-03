Bülent İnal Bir Anda Değişti! Formülünü Böyle Açıkladı

Son yıllarda aldığı kilolarla dikkat çeken Bülent İnal sağlıklı beslenme ve bol hareketle forma girdi. Ünlü oyuncu kilo verme sürecinin sırrını açıkladı.

Bülent İnal Bir Anda Değişti! Formülünü Böyle Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 18:32

Ekranların sevilen oyuncularından Bülent İnal, son dönemde aldığı kilolarla dikkat çekiyordu. Özellikle “Ihlamurlar Altında”, “Payitaht Abdülhamid”, “Tatar Ramazan”, “Bitmeyen Şarkı” ve “Kıskanmak” gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu, sonunda bu konuyu çözüme kavuşturdu.

Uzun süredir fazla kilolarından rahatsız olduğunu söyleyen İnal, bu kez işi sıkı tuttu. Sağlığına dikkat ederek beslenmesini düzenleyen ve hareketli bir yaşam tarzına yönelen oyuncu, kısa sürede gözle görülür şekilde forma girdi.

Eşiyle Birlikte Görüntülendi

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bülent İnal, önceki akşam eşi Melis İnal ile birlikte objektiflere takıldı. Çiftin bir arkadaşlarının doğum günü için dışarı çıktığı öğrenildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, kilo verme süreciyle ilgili merak edilenleri de anlattı. İnal’ın özellikle daha fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

“Bol Spor, Bol Yüzme, Bol Hareket”

Bülent İnal, nasıl kilo verdiğini soranlara öyle gizemli bir diyet programından ya da mucizevi bir yöntemden bahsetmedi. Tam tersine, işin sırrının düzenli hareket ve iyi beslenmek olduğunu söyledi.

“Uzun yıllardır kilo sorunum vardı” diyen oyuncu, bu yazı kendisi açısından oldukça iyi değerlendirdiğini belirtti. İnal, bol bol spor yaptığını, yüzdüğünü ve gün içinde mümkün olduğunca hareket ettiğini anlattı.

Beslenmesine de dikkat eden oyuncu, bu sayede fazla kilolarından kurtulduğunu söyledi. Üstelik İnal’a göre bu değişim yalnızca görüntüsü açısından değil, sağlık açısından da oldukça iyi olmuş.

Bülent İnal’ın formülünde büyük bir sır yok: Daha fazla hareket, yüzme, spor ve sağlıklı beslenme. Oyuncu, yaz boyunca uyguladığı bu düzen sayesinde yıllardır yaşadığı kilo sorununu geride bırakmış görünüyor.

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