Kim Kardashian’ı Yıkan Görüntü! “Hayır, Hayır” Diye Bağırdı

Kim Kardashian farkında olmadan yaşlandırma filtresini deneyince karşısındaki görüntüyle şoke oldu. Ünlü yıldızın “Hayır, hayır!” tepkisi olay oldu.

Kim Kardashian’ı Yıkan Görüntü! “Hayır, Hayır” Diye Bağırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 18:39

Güzelliğine ve bakımına oldukça düşkün olmasıyla tanınan Kim Kardashian, bu kez hiç beklemediği bir görüntüyle karşı karşıya kaldı. Ünlü yıldız, yakın dostu ve makyaj sanatçısı Ariel Tejada ile vakit geçirirken TikTok’ta açılan bir yaşlandırma filtresinin kurbanı oldu.

Tejada’nın kullandığı filtrenin ne yaptığını ilk anda anlamayan Kardashian, ekrana baktığında büyük bir şok yaşadı. Yapay zekâ destekli filtre, yüzündeki çizgileri belirginleştirip onu olduğundan çok daha yaşlı gösterince ünlü yıldız neye uğradığını şaşırdı.

Ekrandaki Görüntüyü Görünce Panikledi

Kim Kardashian’ın filtreyi gördüğü andaki tepkisi ise görüntülerin en çok konuşulan kısmı oldu. Gözleri fal taşı gibi açılan Kardashian, bir anda “Hayır, hayır!” diyerek yüzünü elleriyle kapattı.

Ünlü yıldız, karşısında gördüğü görüntüden o kadar rahatsız oldu ki kameranın açısından uzaklaşmaya çalıştı. İlk şaşkınlığını üzerinden atması ise biraz zaman aldı.

Yaşlı Halini Annesine Benzetti

Kısa süre sonra sakinleşen Kardashian, ortaya çıkan görüntüye bu kez daha farklı bir açıdan bakmaya başladı. Ünlü isim, filtreyle ortaya çıkan yaşlı halinin annesi Kris Jenner’a benzediğini söyledi.

Bu anlar sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Kardashian’ın yaşlanmaya karşı hassasiyeti düşünüldüğünde, verdiği tepki aslında çok da şaşırtıcı değildi.

“Her Gün Yaşlanmaktan Korkuyorum” Demişti

Kim Kardashian, daha önce verdiği bir röportajda yaşlanma konusundaki endişesini açıkça dile getirmiş ve “Her gün yaşlanmaktan korkuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşlandırma filtresiyle karşılaştığı bu son görüntü ise ünlü yıldızın bu sözlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Kardashian’ın birkaç saniyelik filtre deneyimi, hem onu hem de ekran başındakileri şaşırtmaya yetti.

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