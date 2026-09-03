Hatice’den Tarık Mengüç’e Destek! “Rezil Bir Sektör”

Tarık Mengüç, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının, ilk etapta apandisit olduğu düşünülmüştü. Ancak yapılan kontrollerde bağırsağında bir kitle olduğu ortaya çıktı.

Mengüç, zorlu bir ameliyat geçirdi ve bağırsığından alınan kitle patolojiye gönderildi. Ailesi için de oldukça endişeli geçen bu süreçte eşi Funda Mengüç, yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ameliyatın ardından taburcu olan Tarık Mengüç ise yaşadığı süreci “Survivor’daymışım gibi hissediyorum” sözleriyle anlatmıştı. Ünlü şarkıcı, bu zorlu dönemde tam 8 kilo verdiğini de açıkladı.

Sanat Camiasına Sitemi Dikkat Çekti

Mengüç, hastanedeki kontrolü sırasında gazetecilerle konuşurken sağlık durumunun yanı sıra sanat camiasıyla ilgili de içini döktü. Zor günlerinde bazı meslektaşlarının kendisini arayıp sormamasına oldukça kırıldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, özellikle böyle zamanlarda insanların birbirinin yanında olması gerektiğini düşünürken yaşadığı ilgisizlikten dolayı sitem etti. Bu süreçte kendisini arayıp destek olan Hülya Avşar ve Davut Güloğlu’nu ise özellikle ayrı tuttu.

Hatice’den Dikkat Çeken Destek

Tarık Mengüç’ün sözleri kısa sürede gündem olurken meslektaşı Hatice’den de destek geldi. Hatice, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda Mengüç’e hak verdiğini açıkça belirtti.

Ünlü şarkıcı, “Aynen katılıyorum Tarıkçığım, rezil bir sektör” diyerek oldukça sert konuştu. Yaş ilerledikçe insanların bazı şeylere karşı daha hassas hale geldiğini söyleyen Hatice, hayatın ne kadar kısa olduğuna da dikkat çekti.

Hatice’nin bu sözleri, Mengüç’ün yaşadığı kırgınlığa destek olarak yorumlandı.