'Veliaht'tan Yeni Bölüm Fragmanı Geldi

Zülfikar Karslı’nın hastalığının ağırlaşması, Karslı ailesinde fırtınaları beraberinde getiriyor. Ölümle burun buruna olsa da otogarının hakimiyetini kaybetmek istemeyen Zülfikar, büyük savaşın fitilini ateşliyor. Derya’nın Yahya ile yediği yemek sırasında Beyazıt’ın aramasını görmezden gelmesi dikkat çekerken, Zülfikar’ın Derya’nın tüm yetkilerini elinden alması ailedeki dengeleri altüst ediyor. Derya’nın Timur ve Reyhan’a verdiği gözdağı ise çatışmayı iyice alevlendiriyor. Bu sırada Timur, Ceset’le birlikte ailesinin karşısına çıkmanın hayalini kurarken, otogarda kaderin düğümü çözülüyor. Zülfikar Ağa’ya doğrultulan tetiğin sonunda vurulan Timur oluyor. Zorla veliaht ilan edilen Timur’un bu fedakârlığı, sadakatini bir kez daha kanıtlıyor. Yeni bölümde Timur’un vurulmasının ardından neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

