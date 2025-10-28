'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Heyecan Dolu Fragman

Show TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı. Perşembe akşamı ekranlara gelecek yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Timur’un sırrı açığa çıkıyor.

Yayın Tarihi : 28-10-2025 11:30

Tanıtımda Timur’un, Muharrem Kaptan’ın esrarengiz ölümünü sorgulamaya başlaması, hikayenin düğümünü çözme yolunda atılmış ilk adım oluyor. Tam bu sırada Arnavut Saim’in otogara geri dönmesiyle dengelerin nasıl değişeceği merak yaratırken Timur, Yahya’ya destek olmaya çalışıyor. Planlarının sonuç vermemesiyle pes etme noktasına gelen Yahya’ya, bu kez Recep’ten yeni bir öneri geliyor. Tanıtımın finaline ise Gülşah’ın yakın arkadaşı Cennet’in vicdanının sesine daha fazla karşı koyamayarak elindeki fotoğrafla Timur’un hala hayatta olduğunu kardeşine itiraf etmesi damga vuruyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

